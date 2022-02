Fitnesstoestellenfabrikant Peloton wil met een CEO-wissel en besparingsmaatregelen uit de crisis geraken. Peloton wil een op de vijf banen schrappen en de bouw van een fabriek stopzetten. Dat bericht de Wall Street Journal dinsdag op gezag van ingewijden.

Mede-oprichter John Foley laat weten dat hij wil opstappen als topman. Barry McCarthy, voorheen financieel directeur bij streamingbedrijven Netflix en Spotify, zou zijn plaats innemen.

Peloton hoorde bij het begin van de coronapandemie tot de grote winnaars. Veel klanten van fitnesscenters die door corona de deuren tijdelijk moesten sluiten, kochten toen immers fitnesstoestellen en loopbanden om thuis te kunnen trainen. Toen de lockdownmaatregelen ten einde liepen, nam ook de vraag naar de producten van Peloton weer af. Het bedrijf bleek toen de vraag overschat te hebben en zag zich in november genoodzaakt om zijn omzetprognose fors te verlagen.

De beurswaarde van Peloton is door de problemen van 50 miljard dollar teruggevallen tot 8 miljard dollar. Dat maakt dat volgens Amerikaanse media onder andere Amazon en Nike een overnameprooi zouden zien in het bedrijf. De chefwissel en besparingsmaatregelen kunnen er nu echter op wijzen dat Peloton zijn toekomst op eigen benen wil realiseren.

