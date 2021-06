Heel wat bekende CEO's boksen, vasten, wandelen of nemen koude douches om beter in hun vel te zitten en beter te presteren op het werk. Peak Coaching helpt hen met personal training aan huis.

Zhong Xu (Deliverect) en Arvid De Coster (Wegroup) boksen niet onaardig, Joris Van Der Gucht (Silverfin) is goed in periodiek vasten en voor Aelbrecht Van Damme (WinWinner) brengt personal trainer Seppe De Baerdemacker geregeld ijszakken mee om bij hem thuis een ijsbad klaar te maken. Andere bekende klanten van Peak Coaching zijn Louis Jonckheere (Showpad), Ann Biebuyck (Lunch Garden), Hans Constandt (Ontoforce) en Jeroen De Wit (Teamleader).

...

Zhong Xu (Deliverect) en Arvid De Coster (Wegroup) boksen niet onaardig, Joris Van Der Gucht (Silverfin) is goed in periodiek vasten en voor Aelbrecht Van Damme (WinWinner) brengt personal trainer Seppe De Baerdemacker geregeld ijszakken mee om bij hem thuis een ijsbad klaar te maken. Andere bekende klanten van Peak Coaching zijn Louis Jonckheere (Showpad), Ann Biebuyck (Lunch Garden), Hans Constandt (Ontoforce) en Jeroen De Wit (Teamleader). De 25-jarige Seppe De Baerdemacker richtte na zijn studie lichamelijke opvoeding en een korte periode in dienst van het personaltrainingbedrijf Gymloft begin vorig jaar Peak Coaching op. Hij zag brood in persoonlijke trainingen op maat bij topondernemers thuis en koppelde die aan advies over voeding en beweging. Op een softwareplatform kunnen klanten in een paar klikken een training vastleggen. Ze kunnen die annuleren tot 24 uur voor de afspraak. "Ondernemers boeken trainingen in tussen 6.30 en 21 uur. Maar we moedigen mensen aan zo veel mogelijk 's ochtends te sporten, dat is het beste voor de productiviteit." Goed anderhalf jaar na de oprichting werkt het Gentse Peak Consuling met tien trainers. Zij helpen de meer dan honderd ondernemers om professionele topprestaties te leveren door ervoor te zorgen dat ze gezond en evenwichtig leven. "Het gaat niet alleen om beweging. Peak Coaching is een totaalconcept voor beweging, slaap, ademhaling, stressbeheersing, immuunsysteem en voeding. Haalbaarheid staat centraal, we zoeken realistische doelen die passen bij het vaak hectische leven dat top-CEO's leiden. We hebben bijvoorbeeld iemand die wat gezondheidsproblemen had. Bij hem was het belangrijk dat hij minstens 7 uur en gemiddeld 8 à 9 uur slaapt." Sommige ondernemers zitten in een spiraal van marathonwerkdagen, weinig slaap en ongezond eten. Het is een beetje een taboe onder ondernemers om gezondheidsproblemen toe te geven, zegt Seppe De Baerdemacker. Hij schat dat negen op de tien ondernemers die naar Peak stappen de afgelopen twee tot vijf jaar niet regelmatig hebben gesport. Beweging is een groter probleem dan voeding of slaap. We krijgen volgens De Baerdemacker te veel verkeerde prikkels binnen: "We mailen en whatsappen elke dag. Niet dat we contant berichtjes sturen, maar die zaken zijn voortdurend aanwezig en zorgen voor veel gelijkaardige prikkels. Daardoor worden we vermoeider." Het klinkt contradictorisch, maar Peak probeert die overprikkelde lichamen nog meer prikkelen, maar dan op een andere manier. "Periodiek vasten bijvoorbeeld gaat over het herstel van je lichaam, dat weer zelf energie moet produceren", legt de twintiger uit. "Ook koudeprikkels door een ijsbad of een koude douche kunnen je weer in een ideale harmonie brengen. Zulke korte en krachtige cognitieve prikkels hebben een positief effect. Maar iemand die richting een burn-out gaat, zetten we natuurlijk niet in een bad van 2 graden, maar in een bad van 12 à 13 graden. Waar het om gaat, is dat je een acute prikkel krijgt die iets teweegbrengt." De coronapandemie was zowel een vloek als een zegen voor ondernemers. Het was makkelijker om op tijd te gaan slapen en gezond te eten, maar het thuiswerken kan leiden tot weinig beweging en te veel ongezonde snelle happen. Andere CEO's beseffen net dat die spiraal dreigt en waken over hun gezondheid. "Tijdens de eerste lockdown was dat nog niet zo, maar gaandeweg gingen ondernemers meer letten op hun gezondheid", merkte De Baerdemacker. "Ondernemers zeggen me bijvoorbeeld dat alleen al hun voeding veranderen maakt dat ze beter slapen, meer energie hebben en zich beter voelen. Zhong Xu zei me tijdens de laatste training dat hij zijn middlemanagement wil verplichten om twee keer per week aan personal training te doen." De ondernemers krijgen scores op zes domeinen: slaap, ademhaling, stress, beweging, voeding en immuunsysteem. Elk kwartaal wordt een stand van zaken opgemaakt, met een score van bijvoorbeeld 3 op 9 voor beweging als de loopsessies te vaak aan de kant werden geschoven. Klanten van Peak nemen minstens 24 sessies, zodat er voldoende tijd is om nieuwe, duurzamere gewoontes in hun dagelijkse routine te slijpen. "De eerste twee weken zijn we heel strikt in de schema's. Bijvoorbeeld geen suiker, want dat is verslavender dan cocaïne", zegt De Baerdemacker. "Elke training is anders, omdat we rekening houden met hoe iemand zich voelt. Als we vaststellen dat iemand vijf dagen nauwelijks heeft geslapen, doen we een hersteltraining van een uur. De tien trainers zijn ook allemaal levensgenieters. We weten ook dat een ondernemer graag een glas wijn drinkt tijdens het weekend." Peak Coaching werkt naar eigen zeggen toe naar een omzet van 600.000 à 700.000 euro en breidt zijn klantenbestand nog uit. Er komen binnenkort nog twee trainers bij. CEO De Baerdemacker heeft de luxe dat hij de mensen die hij traint om advies kan vragen over hoe zijn bedrijf het beste kan doen groeien. "Vaak vragen ondernemers er zelf naar en geven ze spontaan advies", zegt Seppe De Baerdemacker. "Ondernemers zijn geïnteresseerde mensen, en als ik zelf met een vraag zit, behandelen we die wel eens tijdens een training." Als oprichter en CEO van een snelgroeiend bedrijf behoort Seppe De Baerdemacker nu ook tot zijn eigen doelgroep. Sporten hoort voor hem tot zijn dagtaak, maar wat doet hij zelf voor een gezond evenwicht? "Ik houd veel van boksen, padel, tennis en voetbal. Ik voel de druk inderdaad ook en kan dan natuurlijk aan een van mijn eigen personal trainers advies vragen. Ik vast dagelijks voor meer energie en focus, en om de zoveel tijd neem ik een ijsbad. Ik gebruik ook een blauwelichtbril om blauw licht te dempen. Dan slaap je beter." Niet iedereen kan zich een personal trainer veroorloven. Wat kunnen thuiswerkende werknemers doen om gezonder te leven? "Sporten voor het werk. 's Avonds ben je vaak te moe en als je 's ochtends sport, zal je een gemakkelijkere dag hebben", adviseert De Baerdemacker. "Je kunt ook een of meer mensen zoeken om samen mee te sporten, zodat je minder snel opgeeft. Als je dan iemand voor het werk moet bellen, kun je oortjes gebruiken."