De raad van bestuur van de beursgenoteerde Roularta Media Group heeft P-Company BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Pascale Sioen, gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder.

Pascale Sioen vult hiermee het bestuurdersmandaat in van professor Caroline Pauwels, die afgelopen zomer overleed.

De 54-jarige Pascale Sioen is CEO van de Chemicals-divisie van de Sioen Industries Groep, die basisgrondstoffen verwerkt tot hoogkwalitatieve halffabricaten voor tal van toepassingen. Ze is master in de Economie en volgde verschillende postuniversitaire opleidingen en stages in het buitenland.

Pascale Sioen is sinds 1990 uitvoerend bestuurder van Sioen Industries, maar heeft ook ervaring als bestuurder en manager in tal van andere ondernemingen in diverse sectoren. Daarnaast begeleidt ze nog een aantal veelbelovende start-ups.

'De raad van bestuur is van oordeel dat mevrouw Pascale Sioen - gelet op haar jarenlange ervaring binnen de bedrijfswereld - met kennis van zaken zal kunnen bijdragen aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van de bestuur van Roularta Media Group', klinkt het.

