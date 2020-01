Op 1 februari wordt Pascal Juéry de nieuwe CEO van Agfa-Gevaert. De Franse manager maakte internationaal carrière in de chemische industrie. Juéry komt op een beslissend moment aan het hoofd van Agfa.

In de laatste maanden van zijn mandaat als CEO van Agfa Gevaert lijken alle puzzelstukken goed te vallen voor Christian Reinaudo. Begin december kondigde de Fransman de langverwachte verkoop aan van een deel van de Healthcare IT-activiteiten van de groep. Het Italiaanse Dedalus, dat internationaal actief is in software voor de gezondheidszorg, is bereid daar 975 miljoen euro voor te betalen. Volgende maand begint het tijdperk van Pascal Juéry, de nieuwe CEO van Agfa. De 65-jarige Reinaudo blijft aan boord als lid van de raad van bestuur, maar hij wil zich naar verluidt niet bemoeizuchtig opstellen.

Juéry is geen onbekende in de Belgische industrie. De Franse manager, die afstudeerde aan de ESCP Business School in Parijs, woont al zeven jaar met zijn gezin in het Brusselse. Tot midden vorig jaar was hij lid van het uitvoerend comité van de Belgische chemiegroep Solvay. Voordien bouwde hij een internationale carrière uit bij de Franse chemiereus Rhodia, die in 2011 werd overgenomen door Solvay. Samen met zijn compagnon de route Jean-Pierre Clamadieu trok hij na de overname naar de hoofdzetel van Solvay in Brussel. "Ik maakte deel uit van het managementteam dat Solvay getransformeerd heeft. Het was een transformatie van de portfolio, van de cultuur én van de business", stelt Pascal Juéry.Jean-Pierre Clamadieu verkaste vorig jaar naar de Franse energiegigant Engie en werd aan het hoofd van Solvay opgevolgd door de Frans-Marokkaanse Ilham Kadri. Pascal Juéry trok zijn conclusies en verliet het bedrijf. De vijftiger, die al meer dan dertig jaar actief is in de wereldwijde chemische industrie, heeft de bladzijde omgeslagen. "Ik kijk vooruit en niet achterom. Ik ben blij, trots en vereerd dat ik de CEO van Agfa word. Het is een toonaangevende onderneming die erin is geslaagd zich te transformeren in het uitdagende tijdperk van de digitale revolutie. Veel bedrijven hebben het niet overleefd, Agfa heeft de juiste dingen gedaan", zegt Juéry.Hij wil zich nog niet uitspreken over zijn plannen met de beeldvormingsgroep. "Maar ik heb de ambitie Agfa verder klaar te stomen voor de toekomst, dat is zeker", onderstreept Pascal Juéry. "Ik wil een duidelijk strategisch mandaat opzetten voor de verschillende activiteiten, met het oog op een duurzame en rendabele groei."Zijn eerste prioriteit wordt het complexe bedrijf en de medewerkers te leren kennen. "Alles start met de mensen. Ook in de industrie zijn de fysieke installaties op het terrein niet het belangrijkst. Het gaat veel meer om het mobiliseren van de talenten, de knowhow en de motivatie van de mensen", zegt Juéry. Daarnaast hecht de Fransman veel belang aan transformatieprocessen. "We leven in een snel veranderende wereld. Dat betekent dat je continu je portfolio moet aanpassen, je processen moet verbeteren en moet werken aan de bedrijfscultuur. Dat maakt het complex en moeilijk voor de medewerkers." Zijn rol als leider zal er ook in bestaan mensen te helpen omgaan met al die transformaties, zegt hij. "Dat maakt je succesvol."Pascal Juéry begon zijn loopbaan in financiën en ging meteen voor een internationale carrière. Hij werkte in Zuid-Korea, de Verenigde Staten, China en Europa. Hij is geen chemicus, maar na drie decennia in de sector kan hij naar eigen zeggen wel meepraten met elke scheikundige. Juéry was bij Rhodia en Solvay onder meer wereldwijd verantwoordelijk voor sleuteldepartementen zoals onderzoek, innovatie, marketing en aankoop. Dat hij kan onderhandelen met overheden en vakbonden, bewees hij als voorzitter van de Franse chemiefederatie van 2016 tot 2019. France Chimie groepeert bijna duizend chemiebedrijven. Tijdens zijn mandaat werkte hij onder andere samen met toenmalig Frans minister voor van Industrie Emmanuel Macron, de huidige president van Frankrijk. "Ik vond dat een interessante ervaring. Het gaat steevast om een positieve dialoog met alle stakeholders zoals sociale partners, overheden, regulatoren en het ruime publiek", aldus Juéry.Bij Agfa komt de ervaren Fransman aan het roer op een beslissend moment in het transformatieproces van de groep. Volgens Klaus Röhrig, de voorzitter van de raad van bestuur, moet hij het bedrijf op sleeptouw nemen in de snel veranderende markten. "Om succesvol te zijn moet je innovatief zijn", stelt Pascal Juéry. "De uitdaging is de oplossingen van Agfa in dit digitale tijdperk goed te positioneren in de juiste segmenten. Onze oplossingen moeten relevant zijn voor onze klanten, daarom moeten we ons continu aanpassen. Het goede nieuws is dat het transformatieproces bij Agfa al loopt en succesvol is."