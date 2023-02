Een volledig Belgische deal op de hr-markt: het in Brussel gevestigde loonsecretariaat Partena Professional neemt de West-Vlaamse loonsoftwaregroep Easypay over. Partena Professional-CEO Bruno Ronsse looft de knowhow van de Meulebeekse softwarefirma met het oog op de toekomst: "Wij zijn ervan overtuigd dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt nog zal toenemen."

Partena Professional voert de digitalisering van zijn activiteiten op. De inlijving van Easypay, dat al bezig is met hr-software sinds de jaren 1980, is een belangrijk deel van die ontwikkeling. "Easypay brengt een cultuur van softwarevaardigheden met zich", stelt CEO Bruno Ronsse. "Het heeft een honderdtal mensen die in IT werken. Die kunnen een mooie combinatie vormen met onze Parenta Professional-mensen. Om verder te automatiseren, gebruik te maken van robots, chatbots enzovoort."

De trends in de arbeidsmarkt spotten en benutten, daar gaat het Ronsse om. "Het gaat tegenwoordig meer over hyperpersonalisatie, de eindgebruiker van onze diensten bereiken met tools, selfservicetoepassingen", aldus de algemeen directeur. Een voorbeeld: "Met de functie 'Payable' kunnen werknemers bij Partena kiezen wanneer in de maand ze worden betaald."

Millennials en generatie Z

De tools van Easypay moeten de verschuivingen op de arbeidsmarkt het hoofd kunnen bieden. "Het is de bedoeling diensten te verlenen aan de mensen, vaak van de jongere generaties, die meerdere jobs en niet-lineaire carrières zullen hebben. Misschien hebben ze een werkgever, maar ook een flexi-job 's avonds of in het weekend. Dat krijgen wij ook met de payrollactiviteiten van Easypay: dienstverlening voor de uitzendkrachten of de flexi-jobbers, die 's avonds bijvoorbeeld een paar uur in een restaurant werken."

Bruno Ronsse blikt vooruit: "Millennials en generatie Z zullen 60 procent van de arbeidsmarkt vertegenwoordigen in 2030. Zij hebben andere behoeften, andere gewoontes. Wij zijn ervan overtuigd dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt nog zal toenemen. De gig economy, waar mensen verschillende jobs nemen, wordt steeds belangrijker."

Made in West-Flanders

De overname behelst dus een technologische update voor Partena Professional. Met het Belgische aspect als kers op de taart. "Easypay - made in West-Flanders - is sterk in Vlaanderen, wij zijn sterk in Wallonië en Brussel. Daar was dus ook een match."

De twee bedrijven vinden elkaar ook in hun bedrijfscultuur. "Easypay is een familiebedrijf, tot nu toe in handen van de familie Pareit. De firma heeft een echte ondernemerscultuur. Die kennen we bij Partena Professional ook: onze slogan is 'Ondernemen met ondernemers'", concludeert Ronsse.

Partena Professional stelt, met zijn kernactiviteit om hr-beheer voor zelfstandigen en werkgevers te vereenvoudigen, 1.600 mensen te werk. Easypay telt 400 medewerkers.

