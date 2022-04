Het parket van Luxemburg is een onderzoek gestart naar een salmonella-uitbraak in de Ferrero-chocoladefabriek in Aarlen.

Dat meldt De Tijd en het nieuws werd bevestigd door de substituut van de procureur des konings van Luxemburg, Anne-Sophie Guilmot. Het onderzoek komt er nadat meer dan 100 salmonellabesmettingen in Europa gelinkt zouden zijn aan een salmonella-uitbraak in de fabriek van Ferrero in Aarlen.

'Het proces-verbaal wordt momenteel opgesteld. Meer informatie volgt eind deze week', aldus Guilmot. Ze laat in een mededeling ook weten dat in het belang van het onderzoek voorlopig geen verdere informatie wordt verstrekt.

Het federaal voedselagentschap FAVV had vrijdag de vergunning van de Ferrero-fabriek in Aarlen ingetrokken tot het bedrijf de nodige garanties kan bieden dat het regels en voorschriften voor voedselveiligheid naleeft.

Alle producten van het type Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs en Kinder Schokobons, ongeacht het lotnummer of de vervaldatum, werden teruggeroepen en de producten werden uit de rekken gehaald.

Intussen blijven de werknemers van de Ferrero-fabriek in Aarlen met vragen zitten over hun toekomst op korte termijn.

Voor de week vanaf vandaag - maandag 11 april - verandert de beslissing van het voedselagentschap om de fabriek voor onbepaalde tijd gesloten te houden niets aan de toestand, aangezien al lange tijd een week vakantie was gepland voor het personeel.

'Voor deze week maakt die sluiting weinig verschil, zegt Bart Vannetelbosch (sectorverantwoordelijke ACV Voeding) maandagmorgen in 'De ochtend' op Radio 1. 'Er was alleen wat onderhoud van de machines gepland, maar geen productie. De vraag is wat er na deze week zal gebeuren. Er is heel wat ongerustheid bij de mensen. De eerste vraag is wanneer de productie weer zal opstarten. De tweede vraag is wat het voor het inkomen van de mensen betekent', aldus de vakbondsman.

De Ferrero-fabriek in Aarlen stelt 725 mensen tewerk. Dat cijfer kan in piekperiodes oplopen tot 1.100.

