Karton- en papierfabrikant Stora Enso in Gent geeft in een persbericht toe dat het mogelijk verantwoordelijk is voor de legionella-uitbraak die aan twee mensen het leven heeft gekost.

Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de papierfabriek van Langerbrugge geïdentificeerd als een mogelijke bron van de legionellabacterie-infectie die in Gent en Evergem 32 slachtoffers heeft gemaakt, van wie er twee stierven aan een longziekte.

Op een persconferentie eind mei gaf het Agentschap al aan dat de bron ontdekt was op basis van laboratoriumresultaten, die een genetische match hebben opgeleverd. Maar de identiteit van het bedrijf werd afgeschermd wegens een gerechtelijk onderzoek.

Stora Enso kwam dinsdagmiddag uiteindelijk zelf met een mededeling waarin het bedrijf toegeeft dat het vermoedelijk verantwoordelijk is voor de uitbraak. 'Als een lang-bestaand lid van de gemeenschap, willen we onze medeleven betuigen aan de getroffen mensen en hun families', klinkt het.

Chris De Hollander, de directeur van Stora Enso, geeft in een telefonische reactie aan Belga toe 'dat heel wat elementen in onze richting wijzen'. De directeur zegt dat Stora Enso te goeder trouw heeft gehandeld. Over de schuldvraag spreekt hij zich niet uit. 'We kunnen niet ingaan op het waarom en het hoe, vanwege het lopende onderzoek', aldus De Hollander.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid wacht intussen nog op de volledige resultaten van het genetisch labo-onderzoek. Daaruit was al gebleken dat er een genetische match is tussen de koeltoren van een bedrijf en een substantieel deel van de zieke patiënten. Het Gentse dochterbedrijf van een Fins-Zweeds concern is gekend om zijn recyclage van onder meer papier en stelt meer dan 400 mensen tewerk.

De koeltoren is tijdelijk stilgelegd voor een grondige reiniging en desinfectie. De toren wordt daarna opnieuw opgestart, met strikte monitoring en na goedkeuring door het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. Die toelating is op dinsdag nog niet verleend, verduidelijkt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid, hoewel de toren al enkele malen gedesinfecteerd is en de bron van de legionella-uitbraak zo goed als zeker niet meer actief is. Op het bedrijventerrein van Stora Enso staan drie koeltorens met geforceerde trek, wat betekent dat een zuigende ventilator onderaan de toren voor de luchtdoorstroming zorgt.

De bewuste toren, die de waarschijnlijke oorzaak van de uitbraak is, maakt gebruik van oppervlaktewater.