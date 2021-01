Pakjesbedrijf FedEx wil 671 banen schrappen in de hub op de luchthaven van Luik. Dat bevestigt het bedrijf dinsdag.

Het Amerikaanse bedrijf wil in total in heel Europa 5.500 à 6.300 banen schrappen bij dochter FedEx Express. Het banenverlies komt er nu FedEx de integratie van het in 2016 overgenomen TNT aan het voltooien is. Luik zal niet langer een centrale luchthub zijn in Europa.

In verschillende vestigingen van FedEx vonden dinsdagmiddag bijzondere ondernemingsraden plaats. Er was ook een Europese ondernemingsraad. Tijdens die vergaderingen legde het bedrijf de plannen voor om de 'doublures te adresseren' die voortkomen uit de werking met twee grote Europese netwerken, die vergelijkbare gebieden met elkaar verbinden, klinkt het in een persbericht.

FedEx wil met andere woorden de netwerken voor luchttransport van FedEx Express en TNT fysiek integreren, klinkt het. Nu zijn er nog twee centrale hubs: op de luchthaven van Luik en op de luchthaven Charles de Gaulle nabij Parijs. In de plannen wordt Parijs de primaire hub waar alle Europese vluchtbestemmingen samenkomen. Luik wordt daarbij een 'secundaire hub'. In de luchthub van Luik wil het bedrijf 671 schrappen.

Bovendien zou bij FedEx rond de luchthaven van Zaventem een 50-tal jobs verdwijnen, werd al bij de vakbonden vernomen.

Het Amerikaanse bedrijf wil in total in heel Europa 5.500 à 6.300 banen schrappen bij dochter FedEx Express. Het banenverlies komt er nu FedEx de integratie van het in 2016 overgenomen TNT aan het voltooien is. Luik zal niet langer een centrale luchthub zijn in Europa.In verschillende vestigingen van FedEx vonden dinsdagmiddag bijzondere ondernemingsraden plaats. Er was ook een Europese ondernemingsraad. Tijdens die vergaderingen legde het bedrijf de plannen voor om de 'doublures te adresseren' die voortkomen uit de werking met twee grote Europese netwerken, die vergelijkbare gebieden met elkaar verbinden, klinkt het in een persbericht. FedEx wil met andere woorden de netwerken voor luchttransport van FedEx Express en TNT fysiek integreren, klinkt het. Nu zijn er nog twee centrale hubs: op de luchthaven van Luik en op de luchthaven Charles de Gaulle nabij Parijs. In de plannen wordt Parijs de primaire hub waar alle Europese vluchtbestemmingen samenkomen. Luik wordt daarbij een 'secundaire hub'. In de luchthub van Luik wil het bedrijf 671 schrappen. Bovendien zou bij FedEx rond de luchthaven van Zaventem een 50-tal jobs verdwijnen, werd al bij de vakbonden vernomen.