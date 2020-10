Pakjesbedrijf DPD verwacht dat de levering van online besteld voedsel de komende jaren fors zal toenemen. Het lanceert daarom een nieuwe entiteit: DPD fresh.

Tegen 2020 moet het mogelijk zijn om in heel België droge, verse en diepgevroren voedingsproducten te leveren bij particulieren en bedrijven, heeft DPD donderdag aangekondigd. De nieuwe dienst zou tegen dan ook een honderdtal extra banen moeten opleveren.

DPD fresh is actief sinds 8 september, met de opening van een nieuw depot in Zellik (Asse), nabij Brussel. Dat is uitgerust met koel- en diepvriesinstallaties. Vanuit het depot wordt momenteel met een speciaal uitgerust voertuig geleverd aan klanten in Brussel, zo zei Koen Verlaenen, general manager van DPD fresh Belux. In oktober volgt de Vlaamse rand.

Maar de ambities gaan nog verder. 'De komende drie jaar investeren we 4 miljoen euro', aldus Verlaenen, onder meer om de andere depots uit te rusten met koel- en diepvrieskamers. In 2021 zou DPD fresh alle grote steden in België moeten bestrijken en in de loop van 2022 heel België en Luxemburg. Het is ook de bedoeling de bestelwagens aan te passen, zodat de voedselleveringen kunnen gebeuren samen met die van de gewone pakjes, zonder dat de koudeketen verbroken wordt.

DPD fresh mikt op verschillende types van leveringen. Bijvoorbeeld maaltijdboxen. 'HelloFresh is een potentiële klant', aldus Verlaenen. 'Zij zijn begonnen met hun eigen netwerk omdat er niets anders was, maar mogelijk kunnen wij efficiënter leveren. Dat doen we in Frankrijk bijvoorbeeld al.' Ook leveringen voor grootwarenhuizen zijn een potentiële markt, of nog voor lokale producenten die weinig ervaring hebben met onlineverkoop.

Verlaenen hoopt binnen drie jaar meer dan 5.000 voedselpakketten per dag te kunnen leveren. Dat blijft een beperkt aantal, geeft hij toe, maar het gaat wel om een strategische ontwikkeling, voegt hij toe. 'We geloven erin dat levering aan huis en bij bedrijven van producten in een koudeketen, het nieuwe gat in de markt kan zijn.'

De Belgische voedingssector is de grootste industriële sector in België, aldus nog DPD, maar in 2019 werd maar 1,5 procent van alle voeding online verhandeld. Vóór COVID-19 werd het potentieel op 3 procent geschat tegen 2025, maar vermoedelijk zal de coronacrisis voor een extra boost zorgen. 'Op zich ligt hier een gigantische markt open, waar DPD fresh op inspeelt', klinkt het.

DPD is een filiaal van het Franse Groupe La Poste.

