Peter Hebblethwaite, de topman van P&O Ferries die in maart van dit jaar van de ene op de andere dag zo'n 800 personeelsleden liet ontslaan en vervangen door goedkopere werkkrachten, is verkozen tot 'slechtste baas ter wereld'.

De stemming gebeurde maandag in de marge van het congres van het Internationaal Vakverbond (ITUC). Iedereen kon online zijn stem uitbrengen.

Op de tweede plaats staat Amazon-topman Jeff Bezos en op nummer drie de baas van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas, Alan Joyce. In het verleden (2014) werd Bezos al eens verkozen tot slechtste baas ter wereld, net als Ryanair-topman Michael O'Leary (2018).

De ontslaggolf bij P&O Ferries leidde dit voorjaar tot heel wat verontwaardiging, zelfs tot in Britse politieke kringen. Hebblethwaite moest zelfs zijn verontschuldigingen aanbieden in het parlement. Maar de topman bleef er wel bij dat de operatie nodig was om zijn bedrijf er weer bovenop te krijgen, na de coronapandemie en de brexit. De vakbonden werden niet geconsulteerd over het massa-ontslag, wat nochtans wettelijk verplicht is. Er kwam een burgerrechtelijk en strafrechtelijk onderzoek.

Volgens de secretaris-generaal van het Internationaal Vakverbond zijn de CEO's gewaarschuwd: 'als u niet de rechten van de werknemers verdedigt en hen geen waardig werkt en respect geeft, zullen de vakbonden niet aarzelen om de rekening te presenteren'.

