Het overnamebod op de zes noodlijdende Makro-winkels voldoet niet. Meer dan duizend jobs dreigen daardoor verloren te gaan, meldt De Standaard vrijdag. Een bod van de Nederlandse horecagroothandel Sligro op de elf Metro-groothandels wordt wel aanvaard.

Makro Cash & Carry Belgium kreeg midden september van de Antwerpse ondernemingsrechtbank bescherming tegen schuldeisers. Daarop volgde een procedure om de winkelketen volledig of in delen te verkopen. De groep bestaat uit elf winkels van horecagroothandel Metro en zes vestigingen van supermarktketen Makro. Er werken zowat 2.000 mensen.

Er waren verschillende biedingen om winkels van Makro Cash & Carry Belgium over te nemen, maar enkel het bod van Sligro op de Metro-winkels is door de curator aanvaard. Voor de Makro-winkels was er slechts één bod, maar volgens De Standaard voldoet dat bod niet aan de vereisten en worden er grote vraagtekens geplaatst bij de geloofwaardigheid van het bod. De Makro-winkels lijken zo af te steven op een faillissement.

De vakbonden melden aan Belga dat ze officieel nog niet op de hoogte zijn gebracht over de beslissing. "Er wordt momenteel gepingpogd tussen de gerechtsmandatarissen en de directie over de vraag wie het personeel moet inlichten. Maar officieel is er nog niet gecommuniceerd", zo betreurt Kristel Van Damme van ACV Puls.

'De informatie die we nu horen over de Makro-winkels is niet fijn. Maar als het bod inderdaad niet concreet is, dan hebben we liever dat zoiets nu geweten is, in plaats van straks opnieuw in de shit te zitten', zegt ze.

