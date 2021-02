De goedkeuring van de Crelan/AXA Bank-deal door de ECB loopt opnieuw vertraging op. De Europese toezichthouder beschouwt het dossier, anderhalf jaar na de aankondiging van de fusie, nog altijd niet als volledig en blijft vragen stellen.

De goedkeuringsprocedure voor de overname van AXA Bank is voor de coöperatieve bank Crelan verworden tot een hindernissenparcours. Voor de tweede keer zet de ECB vraagtekens bij de operatie. In het prospectus voor zijn coöperanten, dat Crelan in september 2020 publiceerde, was er nog sprake van een 'closing' van de deal voor eind 2020. Nu wordt eerder gemikt op 'voor de zomer van 2021'.Intussen is het al van oktober 2019 geleden dat Crelan de overname van zijn sectorgenoot AXA Bank aankondigde. In de eerste helft van 2020 zette de ECB, die de deal moet goedkeuren, voor de eerst keer ernstige vraagtekens bij de operatie. De opmerkingen van de Europese toezichthouder gingen over de financiering (Crelan zou te weinig kapitaal overhouden als het de overname uit eigen middelen betaalde), de IT-integratie (die meer knowhow en investeringen vergde dan gepland) en de governance (te weinig bestuurders met bancaire kennis).Crelan was een groot deel van vorig jaar bezig met hieraan een mouw te passen. De raad van bestuur werd vernieuwd, sommige IT-investeringen vervroegd en verhoogd. De Franse groepen AXA (de verkoper van AXA Bank) en Amundi (dat investeringsproducten via Crelan verdeelt) werden bereid gevonden respectievelijk 200 miljoen en 100 miljoen achtergesteld schuldpapier van Crelan te kopen. Die geplande Tier2-uitgifte mag Crelan meetellen bij zijn kapitaal.Medio november diende Crelan een nieuw dossier in bij de ECB. De Europese toezichthouder heeft dan maximaal drie maanden om zich uit te spreken. Nu blijkt dat die periode nog niet is ingegaan, omdat de ECB het dossier nog altijd als onvolledig beschouwt. Bij Crelan wordt bevestigd dat de ECB zeer gedetailleerde vragen blijft stellen en dat het wederzijdse consultatieproces nog altijd lopende is. Een closing op korte termijn zou er niet inzitten.Bronnen dicht bij het dossier zeggen dat het bij Crelan een komen en gaan is van consultants die moeten helpen om antwoorden te formuleren. Toch lijkt de bank er niet in te slagen de ECB te overtuigen. De Europese toezichthouder zou vooral meer garanties eisen dat de IT- en datamigratie van een leien dakje zal lopen. Tegelijk zou ze ook nog altijd vragen hebben bij het businessmodel en de kapitaalsterkte van Crelan. Een waarnemer schat de kans dat de deal alsnog niet doorgaat op 50 procent.