Met haar jonge onderneming Spoddle helpt Ornella Perl evenementen aan sponsors. Met haar vorige initiatief FSquared hielp ze vrouwelijke onder- nemers investeerders vinden. Maar straks wil de jonge ondernemer via filantropie de maatschappij vooruithelpen.

" Veel mensen beweren dat je ondernemen niet kunt leren in een aula of een klaslokaal. Ik ben het daar niet mee eens. Sommige ondernemersvaardigheden kun je wel aanleren", zegt Ornella Perl (24), die studeerde aan de Amerikaanse Duke University en de Londen School of Economics. "Aan Duke had ik de gelegenheid economie en ondernemerschap te studeren bij wereldberoemde economen, ondernemers en denkers. Er zijn fundamentele lessen die voor alle ondernemingen opgaan. Je kunt veel leren uit de strategieën, successen en mislukkingen van andere ondernemingen." ORNELLA PERL. "We stelden vast dat vrouwen minder goed hun weg vinden in het start-upecosysteem. De industrie van het durfkapitaal wordt gedomineerd door mannen, die een netwerk vormen waar vrouwen vaak geen toegang toe hebben. Daar komen ook nog eens vooroordelen en stereotypen bij kijken, zodat het voor vrouwen moeilijker wordt om kapitaal op te halen. Daarom hebben we een onlinenetwerk gecreëerd om vrouwen met elkaar in contact te brengen voor advies, mentorschap en investeringen in de technologiesector. Het platform was in korte tijd behoorlijk succesvol. Er hebben zich veel meer vrouwen aangesloten dan we hadden verwacht en meer dan het platform aankon. We zagen het als onze manier om vooroordelen te bestrijden in het start-upecosysteem." PERL. "Er is een aanzienlijke genderkloof bij snelgroeiende ondernemingen. Wereldwijd vloeit slechts 2,3 procent van het risicokapitaal naar bedrijven die door vrouwen zijn opgestart. Vorig jaar daalde dat cijfer zelfs naar 1,8 procent. Nochtans is bewezen dat vrouwelijke CEO's een hogere omzet genereren en dat ze per geïnvesteerde dollar twee keer meer opbrengen dan ondernemingen die door mannen worden gerund. Vanuit een investerings- en economisch perspectief zijn bedrijven opgericht door vrouwen daarom gewoonweg betere investeringen. De situatie is wat verbeterd, in die zin dat er een bewustwording is en dat er meer steun is voor vrouwelijke ondernemers. De cijfers weerspiegelen die veranderingen helaas nog altijd niet." PERL. "Ik ben opgegroeid in de muziekindustrie. Daar zag ik een onbenut potentieel. De omzet van evenementen kan worden opgekrikt door ze sneller aan de juiste sponsors en adverteerders te helpen. Ons digitale platform brengt organisatoren van evenementen via een algoritme in contact met potentiële sponsors op basis van het budget, het doelpubliek en de sponsordoelen. Dat helpt events vlugger aan sponsors en bedrijven ontdekken sneller welke events in hun marketingstrategie passen." PERL. "Wij kunnen wachten tot de crisis voorbij is. Nog voor de regering met maatregelen kwam, hadden we besloten geen evenementen meer aan sponsors te helpen. Soms hebben organisatoren dat geld nodig om het event te organiseren, maar ik vond het onethisch om die evenementen mogelijk te maken aan het begin van een pandemie. We waren nochtans net goed bezig in België en maakten plannen om naar de Verenigde Staten te trekken. We kunnen straks de draad wel weer oppikken." PERL. "Ik wil vooral een impact op de maatschappij hebben, met Spoddle of een andere onderneming. Filantropie is heel erg belangrijk voor mij, omdat ik iets wil terugdoen voor de samenleving. De jongste tijd ben ik meer bezig met het uitwerken van filantropische initiatieven. Ik zoek de juiste organisaties om mee samen te werken. Ik zie dat als een leerproces om uiteindelijk mijn eigen initiatief op te richten. Het idee was met Spoddle ook liefdadigheidsorganisaties aan sponsors te helpen geraken. Ik merk ook dat meer ondernemingen een sociaal engagement hoog in het vaandel voeren." PERL. "Je hoopt er natuurlijk niet op, maar als ondernemer leer je rekening te houden met het onverwachte. Voor mij is het ook een moment van reflectie. Hoe kunnen we ons met Spoddle aanpassen? Kunnen we uitbreiden naar een andere sector? Ik heb dankzij de crisis ook geleerd soms wat langzamer te gaan. Tot voor de coronacrisis werkte ik constant en geloofde ik niet echt in het concept van vrije tijd. Nu neem ik de tijd om inspiratie op te doen, om daarna productiever te kunnen zijn." PERL. "Ik vind dat mentorschap ondernemers enorm veel helpt, vooral als de mentoren ondernemers zijn. Je kunt veel leren uit de ervaringen en het advies van andere ondernemers die wat verder staan. Je kunt ook veel leren uit hun fouten. Ik heb bijvoorbeeld veel tijd verloren met de zoektocht naar een medeoprichter. Ik zou aanraden solo te starten in het geval dat je niet de juiste partner vindt. Indien nodig kun je later altijd nog wel een vennoot vinden." PERL. "Je kunt me omschrijven als een seriële ondernemer. Ik voel een onweerstaanbare behoefte om ideeën uit te werken tot een onderneming. Ik heb daarbij nog nooit een businessplan gemaakt. Ik vind dat het geen zin heeft om als start-up een businessplan te maken, omdat alles toch continu verandert."