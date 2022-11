Het orderboek van DEME stond nooit voller. Dat blijkt uit de cijfers over het derde kwartaal die de maritieme dienstverlener dinsdag heeft vrijgegeven.

DEME zat op het einde van het derde kwartaal op een orderboek van bijna 6 miljard euro: meer dan 300 miljoen euro hoger dan eind juni. Het bedrijf uit Zwijndrecht spreekt van een 'sterke vraag' naar installaties voor windparken op zee en baggerwerken. Er staan onder meer omvangrijke nieuwe langetermijnprojecten op stapel voor DEME in Taiwan, Australië en Europa.

Tijdens de eerste negen maanden van het jaar realiseerde de groep een omzet van 1,97 miljard euro: 14 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is vooral te danken aan de bouw van windparken, waar de omzet 27 procent groeide. De baggeractiviteiten kenden een tragere groei, met 3 procent.

DEME zegt goed op weg te zijn om de vooruitzichten voor het volledige jaar waar te maken, met een iets hogere omzet dan in 2021, een vergelijkbare winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen en een iets lager nettoresultaat.

DEME zat op het einde van het derde kwartaal op een orderboek van bijna 6 miljard euro: meer dan 300 miljoen euro hoger dan eind juni. Het bedrijf uit Zwijndrecht spreekt van een 'sterke vraag' naar installaties voor windparken op zee en baggerwerken. Er staan onder meer omvangrijke nieuwe langetermijnprojecten op stapel voor DEME in Taiwan, Australië en Europa. Tijdens de eerste negen maanden van het jaar realiseerde de groep een omzet van 1,97 miljard euro: 14 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is vooral te danken aan de bouw van windparken, waar de omzet 27 procent groeide. De baggeractiviteiten kenden een tragere groei, met 3 procent. DEME zegt goed op weg te zijn om de vooruitzichten voor het volledige jaar waar te maken, met een iets hogere omzet dan in 2021, een vergelijkbare winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen en een iets lager nettoresultaat.