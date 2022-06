Verschillende tarieven bij telecombedrijf Orange worden op 1 juni duurder. Het gaat vooral om minder populaire of minder gebruikte diensten, zoals MMS of internationaal bellen. Roaming wordt dubbel zo duur. Het bedrijf verwijst voor een verklaring naar de huidige economische context. Tegelijk worden de datavolumes wel opgetrokken.

Bij de mobiele abonnementen van Orange wordt onder andere de maandprijs voor de formule Go Light opgetrokken van 10 naar 11 euro, voor Go Plus van 20 naar 21 euro, voor Go Intense van 30 naar 32 euro en voor Go Extreme van 40 naar 43 euro. De datavolumes worden tegelijk wel verhoogd. Zo gaat het bijvoorbeeld bij Go Light om een toename met 0,5 GB tot 2GB en bij Go Plus om een toename met 1 GB tot 11GB.

Voorts zullen klanten met mobiele abonnementen de prijzen voor verbruik buiten bundel en voor internationale oproepen zien toenemen. De prijzen voor internationale oproepen (zone 2) worden opgetrokken van 1,8 euro per minuut naar 2,1 euro per minuut. Voor de overige internationale oproepen (zone 3, 4, 5, 6) gaat het om een toename van 2,1 euro per minuut naar 2,5 euro per minuut. Roaming (zone 2) verdubbelt in prijs, van 6 euro naar 12 euro per MB. Waar een MMS versturen tot dusver gratis was, wordt vanaf 1 juni 0,24 euro per MMS aangerekend.

Bij de vaste diensten stijgt vanaf 1 juni onder meer de maandprijs voor tv van 16 naar 17 euro, die voor een Home Flybox 15GB van 15 naar 17 euro en die voor Fixed phone van 10 euro naar 12 euro.

Orange had midden januari ook al een aantal prijzen van andere formules verhoogd. Bij Proximus werden de populaire telecombundels Flex en Epic in mei duurder, nadat in januari al de tarieven van een aantal oude formules werden opgetrokken.

