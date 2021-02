Orange Belgium heeft het vierde kwartaal afgesloten met een brutowinst die 7,9 procent hoger lag. In heel 2020 was dat een plus van 8,1 procent. De omzet ging wel lager, door de dalende inkomsten uit roaming en sms'en, zo meldt het bedrijf vrijdag. Orange knipt 10 cent af van het dividend: het bedrijf stelt 0,5 euro per aandeel voor.

De telecomoperator toont zich tevreden met de cijfers in de slotmaanden van 2020, en spreekt van 'positieve commerciële resultaten ondanks de aanhoudende coronamaatregelen (winkels open met beperkte capaciteit)'. De vooruitzichten voor 2020 'zijn gerealiseerd'.

De omzet in het vierde kwartaal daalde op vergelijkbare basis 7,2 procent tot 343 miljoen euro. De omzet uit retaildiensten ging wel 3 procent hoger tot 229,5 miljoen euro, dankzij de bundels (convergente diensten), waarvan de omzet 20 procent steeg. De groothandelsinkomsten daalden onder invloed van COVID-19 met 17,3 procent, vooral door de lagere opbrengsten uit sms.

In heel 2020 daalde de omzet op vergelijkbare basis 3,5 procent tot 1,3 miljard euro.

Brutowinst

En dan de winst. Hiervoor hanteert Orange een eigen definitie, die de brutowinst weerspiegeld. Die zogenaamde 'ebitdaal' steeg in het slotkwartaal 7,9 procent tot 85,9 miljoen euro. Over heel 2020 is dat een plus van 8,1 procent, nog steeds op vergelijkbare basis, tot 323,5 miljoen euro.

Enkele lijntjes lager, staat een nettowinst van 54 miljoen euro voor heel 2020 en van 12,2 miljoen voor het slotkwartaal in de tabellen.

De Franse moedermaatschappij Orange kondigde eind vorig jaar een overnamebod op Orange Belgium aan (van 22 euro per aandeel), waarmee het bedrijf van de Brusselse beurs zou verdwijnen.

