Cécile Casterman, een van de oprichters van biotechbedrijf Ablynx, is voorbije woensdag overleden. Dat meldt de Vrije Universiteit Brussel (VUB) vrijdag.

Professor emeritus Cécile Casterman, jarenlang prof aan de VUB, ontdekte in 1989 samen met haar man Raymond Hamers, die ook prof was aan de VUB, het bestaan van de zogenaamde nanobodies. Dat zijn antilichamen in het bloed van dromedarissen, lama's en andere kameelachtigen. Die dieren hebben kleine antilichamen, wat ze interessant maakt als bouwstenen of 'nanobodies' voor een medicijn.

In 2001 stichtten ze de VUB-spin-off Ablynx. Het Gentse bedrijf groeide uit tot een succes dankzij de ontwikkeling van een medicijn tegen de zeldzame en levensbedreigende bloedstollingsziekte TTP. De Franse farmareus Sanofi nam Ablynx in 2018 over voor 3,9 miljard euro. Het koppel lieten de leiding van het bedrijf destijds al snel over aan anderen, om weer onderzoek te kunnen doen en les te geven, aldus de VUB in een persbericht. Eerder dit jaar vertelden Casterman en Hamers in een interview voor de VUB hoe ze destijds een beetje bij toeval hun ontdekking deden.

'Met het overlijden van Cécile Casterman verliest de VUB een belangrijke figuur uit haar geschiedenis. De universiteit wenst haar familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd', meldt de VUB.

Professor emeritus Cécile Casterman, jarenlang prof aan de VUB, ontdekte in 1989 samen met haar man Raymond Hamers, die ook prof was aan de VUB, het bestaan van de zogenaamde nanobodies. Dat zijn antilichamen in het bloed van dromedarissen, lama's en andere kameelachtigen. Die dieren hebben kleine antilichamen, wat ze interessant maakt als bouwstenen of 'nanobodies' voor een medicijn. In 2001 stichtten ze de VUB-spin-off Ablynx. Het Gentse bedrijf groeide uit tot een succes dankzij de ontwikkeling van een medicijn tegen de zeldzame en levensbedreigende bloedstollingsziekte TTP. De Franse farmareus Sanofi nam Ablynx in 2018 over voor 3,9 miljard euro. Het koppel lieten de leiding van het bedrijf destijds al snel over aan anderen, om weer onderzoek te kunnen doen en les te geven, aldus de VUB in een persbericht. Eerder dit jaar vertelden Casterman en Hamers in een interview voor de VUB hoe ze destijds een beetje bij toeval hun ontdekking deden. 'Met het overlijden van Cécile Casterman verliest de VUB een belangrijke figuur uit haar geschiedenis. De universiteit wenst haar familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd', meldt de VUB.