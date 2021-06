TicketSwap, het Nederlandse onlineplatform waar consumenten tickets voor evenementen kunnen doorverkopen, heeft 8,2 miljoen euro opgehaald bij Million Monkeys. Dat is de Amsterdamse investeringsmaatschappij van de oprichter van 2dehands.be.

Het is de eerste keer dat TicketSwap geld van een externe investeerder ontvangt. Met het geld wil het platform uitbreiden naar andere landen, zoals Duitsland en Zweden, en de kwaliteit van de service verbeteren. Ook wil het bedrijf kantoren openen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In België is TicketSwap al actief.

Daarnaast werkt het platform aan een slim verlotingssysteem, zodat meer mensen mee kunnen dingen naar een populair toegangskaartje. Ook wil TicketSwap de app uitbreiden met meer informatie over artiesten en evenementen.

Met de investering heeft Million Monkeys nu een minderheidsbelang in TicketSwap. Hoe groot het belang precies is, wil het bedrijf niet zeggen.

Toegangskaartjes verkopen

TicketSwap werd opgericht in 2012 door Hans Ober, Frank Roor en Ruud Kamphuis en is wereldwijd actief. Op het platform kunnen mensen toegangskaartjes verkopen voor concerten, festivals, sportevenementen, theatervoorstellingen en dagjes uit. TicketSwap werkt samen met duizenden organisatoren van evenementen.

Techfinancierder Million Monkeys komt uit de koker van investeerder Maarten Beucker Andreae, die de investeringsmaatschappij in 2013 begon. Eerder richtte hij 2dehands.be op, dat werd overgenomen door het Amerikaanse eBay.

Het is de eerste keer dat TicketSwap geld van een externe investeerder ontvangt. Met het geld wil het platform uitbreiden naar andere landen, zoals Duitsland en Zweden, en de kwaliteit van de service verbeteren. Ook wil het bedrijf kantoren openen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In België is TicketSwap al actief. Daarnaast werkt het platform aan een slim verlotingssysteem, zodat meer mensen mee kunnen dingen naar een populair toegangskaartje. Ook wil TicketSwap de app uitbreiden met meer informatie over artiesten en evenementen. Met de investering heeft Million Monkeys nu een minderheidsbelang in TicketSwap. Hoe groot het belang precies is, wil het bedrijf niet zeggen.TicketSwap werd opgericht in 2012 door Hans Ober, Frank Roor en Ruud Kamphuis en is wereldwijd actief. Op het platform kunnen mensen toegangskaartjes verkopen voor concerten, festivals, sportevenementen, theatervoorstellingen en dagjes uit. TicketSwap werkt samen met duizenden organisatoren van evenementen. Techfinancierder Million Monkeys komt uit de koker van investeerder Maarten Beucker Andreae, die de investeringsmaatschappij in 2013 begon. Eerder richtte hij 2dehands.be op, dat werd overgenomen door het Amerikaanse eBay.