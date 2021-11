De werknemers van 37 Aldi-winkels in Wallonië hebben woensdag het werk neergelegd na een oproep van de christelijke vakbond CNE. Dat meldt de woordvoerder van de winkelketen. De directie betreurt de actie, aangezien de gesprekken met de vakbonden nog aan de gang zijn.

CNE klaagt een gebrek aan personeel aan en het onhoudbare werkritme dat na het uitzonderlijke jaar 2020 wordt verwacht. Het personeel zit op zijn tandvlees, aldus de vakbond.

Na een eerste stakingsactie zaterdag, na teleurstellende gesprekken met de directie een dag eerder, zijn er woensdagochtend opnieuw Waalse 37 winkels gesloten, op een totaal van 150 winkels in het zuiden van het land en 440 in heel België. Woordvoerder van Aldi, Dieter Snoeck, benadrukt dat de winkels gesloten zijn door de actie van één vakbond.

'We vinden het jammer dat we onze klanten niet kunnen bedienen zoals we zouden willen', aldus de woordvoerder. 'We betreuren deze actie terwijl de onderhandelingen met de syndicale delegatie nog aan de gang zijn', klinkt het. Er is een nieuw overleg gepland op maandag.

Snoeck roept op om de gesprekken op een serene en open manier voort te zetten. 'We hebben geluisterd naar de bezorgdheden en hebben maatregelen genomen, zoals ondersteuning in de winkels en de introductie van nieuwe technologieën. De dialoog over het aantal gepresteerde uren, een belangrijke eis, is ook gevoerd in samenwerking met de winkeluitbaters om te bekijken of er aanpassingen nodig zijn.' Volgens de woordvoerder waren de eerste reacties positief, maar is er ook wat tijd nodig om de effecten van de maatregelen te zien.

CNE had zaterdag laten weten dat er nog acties konden plaatsvinden in de aanloop naar het volgende overleg op 8 november. De vakbond liet toen weten dat de directie geluisterd had, maar dat hij hoopte de volgende keer ook gehoord te worden.

