In de VS kwamen er in juni opnieuw meer jobs bij dan verwacht, blijkt uit het banenrapport dat het ministerie van Arbeid bekendmaakt.

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten liet in juni verder herstel zien van de klappen door het coronavirus eerder dit jaar. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 4,8 miljoen banen bij (exclusief de landbouw). Economen rekenden in doorsnee op ruim 3 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen.

In mei werd de banengroei opwaarts bijgesteld tot 2,7 miljoen, van een eerder gemelde toename met 2,5 miljoen arbeidsplaatsen. De werkloosheid in de VS zakte naar 11,1 procent van 13,3 procent in mei. In april ging het nog om 14,7 procent. Amerikaanse bedrijven nemen weer werknemers aan, nu de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld in het land.

In april was nog sprake van het historische verlies van meer dan 20 miljoen arbeidsplaatsen in de VS door de coronacrisis omdat bedrijven massaal de deuren sloten en personeel op straat werd gezet. De werkloosheid in 's werelds grootste economie kwam die maand uit op 14,7 procent, het hoogste peil sinds de Grote Depressie van de jaren dertig. Het werkloosheidspercentage is intussen gedaald van 13,3 procent in mei tot 11,1 procent in juni.

Er is wel een belangrijke kanttekening te plaatsen bij de nieuwe cijfers. De cijfers zijn afkomstig van enquêtes die vooral de eerste weken van juni weerspiegelen. Sindsdien is op verschillende plaatsen in de VS echter de heropstart van de economie gepauzeerd of teruggeschroefd omdat het vermaledijde virus opnieuw opflakkert. En dat bedreigt bijgevolg het economisch herstel.

Het ministerie van Arbeid meldt voorts in een tweede cijferupdate dat in de week tot en met 27 juni 1,427 miljoen Amerikanen een eerste aanvraag voor een werkloosheidsuitkering ingediend hebben. Dat zijn er maar 55.000 minder dan de week ervoor, wat kan wijzen op een vertraging van het herstel.

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten liet in juni verder herstel zien van de klappen door het coronavirus eerder dit jaar. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 4,8 miljoen banen bij (exclusief de landbouw). Economen rekenden in doorsnee op ruim 3 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen.In mei werd de banengroei opwaarts bijgesteld tot 2,7 miljoen, van een eerder gemelde toename met 2,5 miljoen arbeidsplaatsen. De werkloosheid in de VS zakte naar 11,1 procent van 13,3 procent in mei. In april ging het nog om 14,7 procent. Amerikaanse bedrijven nemen weer werknemers aan, nu de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld in het land. In april was nog sprake van het historische verlies van meer dan 20 miljoen arbeidsplaatsen in de VS door de coronacrisis omdat bedrijven massaal de deuren sloten en personeel op straat werd gezet. De werkloosheid in 's werelds grootste economie kwam die maand uit op 14,7 procent, het hoogste peil sinds de Grote Depressie van de jaren dertig. Het werkloosheidspercentage is intussen gedaald van 13,3 procent in mei tot 11,1 procent in juni. Er is wel een belangrijke kanttekening te plaatsen bij de nieuwe cijfers. De cijfers zijn afkomstig van enquêtes die vooral de eerste weken van juni weerspiegelen. Sindsdien is op verschillende plaatsen in de VS echter de heropstart van de economie gepauzeerd of teruggeschroefd omdat het vermaledijde virus opnieuw opflakkert. En dat bedreigt bijgevolg het economisch herstel.Het ministerie van Arbeid meldt voorts in een tweede cijferupdate dat in de week tot en met 27 juni 1,427 miljoen Amerikanen een eerste aanvraag voor een werkloosheidsuitkering ingediend hebben. Dat zijn er maar 55.000 minder dan de week ervoor, wat kan wijzen op een vertraging van het herstel.