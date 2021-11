Er worden weer evenveel auto's, bestelwagens, heftrucks, inpakmachines, servers en productiemachines in leasing genomen als voor de coronacrisis. Dat melden Febelfin en de Belgische Leasingvereniging (BLV) donderdag.

Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar is de totale investeringswaarde van nieuwe leasingcontracten gestegen met 14 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020, tot 4,7 miljard euro. Dat sluit aan bij het niveau van voor de coronacrisis, klinkt het. Eind september bedroeg het totaal uitstaand volume aan leasingcontracten 17,6 miljard euro.

De leasingondernemingen in België rapporteren volgens de BLV een belangrijke groei in nieuwe leasingcontracten in bijna alle categorieën van kapitaalgoederen: zowel in machines en alle rollend materieel als in gebouwen. De groei zou overigens nog groter geweest zijn als de machineproducenten en toeleveranciers niet geïmpacteerd waren door de wereldwijde schaarste aan chips.

In het tweede kwartaal van 2020 kende de leasingsector nog een daling in zijn activiteit met een kwart als gevolg van de lockdown. Die daling is slechts gedeeltelijk gecompenseerd in de tweede helft van 2020.

Leasing is volgens de BLV een barometer van de reële economie, 'want het werpt een blik op de financiering van productiemiddelen die nodig zijn voor de dagdagelijkse activiteit van onze ondernemingen'. Het is daarnaast een 'toegankelijke en transparante financieringsvorm voor de vergroening van ons wagen- en machinepark', klinkt het. 'Ook zonnepanelen en WKK (Warmte Kracht Koppeling) -installaties worden in leasing genomen, evenals elektrische wagens, elektrische hijskranen en grondverzetmaterieel.'

