Een derde van de winkels van supermarktketen Lidl is ook vrijdag weer dicht gebleven als gevolg van vakbondsacties. Dat zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt. Ook volgens Jan De Weghe van de socialistische vakbond BBTK ligt de omvang van de sociale acties 'in lijn met de voorbije dagen'.

Het is al de derde dag op rij van spontane winkelsluitingen bij Lidl. Vrijdag bleven, net als de voorbije twee dagen, de deuren van een honderdtal vestigingen dicht. Terwijl het zwaartepunt van de sociale acties woensdag nog in Vlaanderen lag, is dat volgens Colbrandt donderdag en vrijdag verschoven naar Wallonië. Woensdag blokkeerden actievoerders ook het distributiecentrum van de warenhuisketen in Genk.

De vakbonden zijn misnoegd over de hoge werkdruk bij Lidl. Pas maandag is een nieuw overleg gepland en in afwachting daarvan hebben de vakbonden gezamenlijk opgeroepen tot algemene staking op zaterdag. Of die oproep massaal gehoor krijgt, is voor Lidl zelf nog onduidelijk, zegt Colbrandt.

'Laat ons hopen van niet. We willen maandag echt in dialoog gaan', zegt ze. 'We hopen dat de acties minderen en dat we om de tafel tot een akkoord kunnen komen. We zetten vooral in op overleg', klinkt het. De vakbonden hekelen dan weer dat er nog geen concrete voorstellen zijn. 'Er ligt nog niks op tafel, alleen een uitnodiging', aldus De Weghe. 'Zolang er niets concreets is, gaan we de acties niet loslaten'.

Het is al de derde dag op rij van spontane winkelsluitingen bij Lidl. Vrijdag bleven, net als de voorbije twee dagen, de deuren van een honderdtal vestigingen dicht. Terwijl het zwaartepunt van de sociale acties woensdag nog in Vlaanderen lag, is dat volgens Colbrandt donderdag en vrijdag verschoven naar Wallonië. Woensdag blokkeerden actievoerders ook het distributiecentrum van de warenhuisketen in Genk. De vakbonden zijn misnoegd over de hoge werkdruk bij Lidl. Pas maandag is een nieuw overleg gepland en in afwachting daarvan hebben de vakbonden gezamenlijk opgeroepen tot algemene staking op zaterdag. Of die oproep massaal gehoor krijgt, is voor Lidl zelf nog onduidelijk, zegt Colbrandt. 'Laat ons hopen van niet. We willen maandag echt in dialoog gaan', zegt ze. 'We hopen dat de acties minderen en dat we om de tafel tot een akkoord kunnen komen. We zetten vooral in op overleg', klinkt het. De vakbonden hekelen dan weer dat er nog geen concrete voorstellen zijn. 'Er ligt nog niks op tafel, alleen een uitnodiging', aldus De Weghe. 'Zolang er niets concreets is, gaan we de acties niet loslaten'.