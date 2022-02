De stad Antwerpen, VDAB en vormingsorganisatie Horeca Forma hebben maandag het startschot gegeven van 'Hospitality Heroes', een opleidingsproject dat het grote aantal vacatures in de Antwerpse horecasector wil helpen invullen. Werkzoekenden kunnen er een korte opleiding tot afwasser, medewerker kamerdienst, keukenmedewerker of zaalmedewerker volgen, waarmee ze vervolgens meteen aan de slag zouden kunnen gaan.

De horecasector zoekt momenteel een groot aantal medewerkers, omdat heel wat personeel tijdens de lockdowns van de coronacrisis een andere job zocht en nu niet meer lijkt terug te keren. In Antwerpen gaat het om 350 vacatures die momenteel openstaan. 'Die vacatures invullen net op een moment waarop de arbeidsmarkt boomt, is niet evident', zegt Bjorn Cuyt van VDAB. 'We hebben dus echt nood aan ander potentieel zoals langdurig werkzoekenden, mensen die nog niet actief zijn of mensen die nog niet lang in ons land zijn, bijvoorbeeld. We zetten hen aan om in de horeca aan de slag te gaan.'

De stad Antwerpen bracht werkgevers- en werknemersorganisaties samen rond de tafel en steunt het project ook financieel. 'We hebben het hier eigenlijk over een 'arbeidsbypass': we brengen werkzoekenden en werkgevers bij elkaar', zegt schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit). 'Dat doen we op de werkvloer, waar je werkzoekenden kan opleiden. De tijd wanneer je alles leerde op school en dan gewoon een job kon vinden, is voorbij. Er zijn trouwens genoeg Antwerpenaren die willen én kunnen werken, maar om allerlei redenen toch nog niet aan een vaste job zijn geraakt.'

In eerste instantie zijn er 40 opleidingsplaatsen voorzien, op maat van werkzoekenden die een beperkte kennis van het Nederlands of basiskennis Engels hebben. In juli sluit de opleiding af met een stage. Als het initiatief een succes blijkt, komt er allicht een vervolg en wordt er ook gekeken naar een mogelijke uitrol elders in Vlaanderen.

