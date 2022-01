Operationeel directeur Dieter De Waegeneer verlaat eind februari het directiecomité van Delhaize. Met zijn vertrek wordt het directiecomité gewijzigd met drie nieuwe functies, meldt de supermarktketen maandag.

De Waegeneer was sinds 2018 bevoegd voor 'operations'. Zijn functie bundelde de verantwoordelijkheden over eigen en aangesloten winkels, logistieke centra, bevoorradingsketen en technische departementen, meldde Delhaize bij zijn aanstelling.

De taken van De Waegeneer worden overgenomen door Johan Ideler, die benoemd wordt tot 'senior vice president logistics and supply chain' en Raffael Li, die de functie 'senior vice president retail operations' krijgt. De verantwoordelijkheden rond de bevoorradingsketen en logistieke centra en die rond de winkels worden dus opgesplitst. Die keuze werd volgens woordvoerder Roel Dekelver gemaakt om 'zo performant en efficiënt te werken'.

Ook Fatma Keskin wordt lid van het directiecomité. Zij neemt een deel van de verantwoordelijkheden van Johan Ideler over.

De andere leden van het directiecomité blijven op post. Het comité telt nu negen leden in plaats van zeven, allemaal Belgen buiten de Franse CEO Xavier Piesvaux en de Nederlandse CFO Hadewych Vermunt. 'Ik kijk er naar uit om met dit vernieuwd directiecomité onze strategie verder uit te voeren en daarbij de beleving van onze klanten en medewerkers meer dan ooit centraal te plaatsen', zegt Piesvaux in de mededeling.

Lege rekken

Delhaize geeft geen reden voor het vertrek van De Waegeneer. Dekelver benadrukt wel dat 'de logistieke problemen die we deze zomer hadden geenszins de aanleiding zijn voor de beslissingen die we vandaag nemen'.

In mei kampten verschillende winkels met lege rekken door technische problemen in een geautomatiseerd distributiecentrum in Ninove. En ook na de overstromingen in Wallonië waren er tekorten in winkels.

