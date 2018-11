'Openheid trekt techtalent aan'

Bedrijven in traditionele sectoren moeten meer communiceren over hun digitale verwezenlijkingen. Het is een van de meest efficiënte manieren om jong techtalent aan te trekken. De meeste middelgrote en grote bedrijven in België integreren op een of andere manier artificiële intelligentie en andere nieuwe technologie. Het tempo moet omhoog, al is een gebrek aan openheid ook ...