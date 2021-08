Dit jaar blijft er nog een tekort aan olie, maar volgend jaar verandert dat. Dan is er meer olie dan er vraag is, stelt oliekartel OPEC samen met enkele bevriende olieproducerende landen. Die zogeheten OPEC+ presenteerde zijn nieuwste raming een dag voordat de olieministers van de aangesloten landen gaan overleggen.

De olieproducerende landen zijn bezig om de productiebeperkingen die er kwamen als antwoord op de coronacrisis, geleidelijk af te bouwen. Zo zou de olieproductie vanaf augustus elke maand met 400.000 vaten per dag moeten worden opgevoerd. Dat is niet voldoende om dit jaar aan alle vraag te voldoen, waardoor de olievoorraden wereldwijd zullen afnemen. Dat betekent ook dat de olieprijzen vermoedelijk niet snel zullen dalen.

Vanaf januari gebeurt dat mogelijk wel. Dan wordt er wereldwijd meer olie geproduceerd dan er vraag is, verwacht het kartel. Dat overschot zou heel 2022 aanhouden. Daardoor kunnen ook de voorraden weer worden aangevuld.

Overigens is het volgens persbureau Bloomberg onduidelijk of alle potentiële olieproductie die de OPEC+ in theorie nu achterhoudt, wel klopt. Zo ligt het basisgetal waar Rusland mee rekent aanzienlijk hoger dan de olieproductie van dat land voor de coronacrisis. Landen als Angola en Nigeria hebben bovendien nu al moeite om alle olie te produceren die ze volgens de huidige afspraken mogen oppompen.

