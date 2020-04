Er zijn de afgelopen drie weken al heel wat oproepen gelanceerd om lokaal te kopen. Het nieuwe onlineplatform Koopinjebuurt.be brengt lokale handelaars in Vlaanderen samen.

Koopinjebuurt.be werd gelanceerd door Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V), samen met het innovatieagentschap Vlaio, de zelfstandingenorganisaties Unizo en NSZ en VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Met het platform willen de organisatoren de initiatieven om lokaal te kopen samenbrengen. Het overzicht was zoek geraakt. "De lokale economie is het bindmiddel van onze samenleving. Dat moeten we ondersteunen", laat Crevits weten in een persbericht. "Met de website koopinjebuurt.be willen we een overzichtelijk beeld geven van zo veel mogelijk lokale handelaars in Vlaanderen. Je kan er snel en eenvoudig informatie vinden over alle viswinkels of lokale speelgoedwinkels in je buurt."

...

Koopinjebuurt.be werd gelanceerd door Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V), samen met het innovatieagentschap Vlaio, de zelfstandingenorganisaties Unizo en NSZ en VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Met het platform willen de organisatoren de initiatieven om lokaal te kopen samenbrengen. Het overzicht was zoek geraakt. "De lokale economie is het bindmiddel van onze samenleving. Dat moeten we ondersteunen", laat Crevits weten in een persbericht. "Met de website koopinjebuurt.be willen we een overzichtelijk beeld geven van zo veel mogelijk lokale handelaars in Vlaanderen. Je kan er snel en eenvoudig informatie vinden over alle viswinkels of lokale speelgoedwinkels in je buurt."Het nieuwe platform ligt in het verlengde van heel wat andere initiatieven. Goed een week nadat de meeste winkels dicht moesten om de uitbraak van covid-19 tegen te gaan, lanceerden 26 prominente zaakvoerders van Belgische merken een oproep aan de Belgische consument om lokaal te kopen. Ondernemers als initiatiefnemer Geert Schotte (Standaard Boekhandel), Domique Motte (A.S. Adventure), Luc Van Mol (Zeb) en Anja Maes (Brantano) deden een beroep op de solidariteit van hun klanten om mee het hoofd boven water te houden en ontslagen te vermijden. De modeketen JBC bijvoorbeeld - CEO Bart Claes ondertekende de oproep ook - zag in een klap 90 procent van haar inkomsten wegvallen. De onlineverkoop bij JBC is goed voor zo'n 10 procent.De ondernemersorganisatie Unizo deed onlangs een enquête waaruit bleek dat 31 procent van de deelnemende zelfstandigen en kmo's moesten sluiten van de overheid. 12 procent mag enkel nog dringende opdrachten uitvoeren, 9 procent besloot uit eigen beweging te sluiten en 16 procent sloot gedeeltelijk de deuren. Dat komt erop neer dat slechts 32 procent van de kmo's op volle kracht draaien. Heel wat bedrijven vallen terug op de onlineverkoop en moeten nu plots digitaal een paar versnellingen hoger schakelen.Lang voor de crisis zijn de Belgen het evenwel gewoon geraakt online te winkelen in buitenlandse webwinkels als bol.com, Coolblue, Amazon, Zalando en Alibaba. De Belgische webwinkels hadden het al moeilijk om tegen die winkels op te boksen. En de helft van de Belgische bedrijven was bovendien niet kredietwaardig, blijkt uit een onderzoek van Trends en Trends Business Information. Bedrijven, en zeker de lokale handelaars, kunnen dus alle hulp gebruiken.De vraag van de Belgische ondernemers naar solidariteit werd beantwoord. Het ene na het andere initiatief werd gelanceerd. Het Vlaamse creativiteitsagentschap Flanders DC verzamelde 1500 webshops op ikkoopbelgisch.be. Op die website vind je een overzicht van platformen die naar Belgische webwinkels leiden en apps opgedeeld per sector of thema. Omdat die en andere lijsten uitpluizen omslachtig is, zette de Belgische start-up askOLI zijn softwareontwikkelaars aan het werk. De start-up, die wordt begeleid door de accelerator Start it@KBC, maakte een webapp waarmee je Belgische webwinkels makkelijk kunt herkennen. Wanneer je zoekt in Google, krijg je een Belgisch vlagje te zien naast de webwinkels uit ons land.Ook Koopinjebuurt.be wil klanten makkelijker tot bij lokale handelaars leiden. Daarom wordt binnenkort een zoekmachine aan het platform toegevoegd waarmee je kan zoeken op het type handelaar, het product en de gemeente. Die zoekmachine zal de databanken van Unizo, NSZ en andere partners verbinden. Wie nu naar Koopinjebuurt.be surft, wordt voorlopig doorverwezen naar vier van die initiatieven en de bijbehorende databanken. Het eerste is winkelhier.be van Unizo. Koop vanuit uw kot is het project van de zelfstandigenorganisatie NSZ. Rechtvanbijdeboer.be werd gelanceerd door VLAM, net als lekkervanbijons.be. Die laatste site, die vorige maand een miljoen bezoekers telde, werd op 8 april omgevormd tot een platform om snel de lokale hoevewinkel, bioboer of viswinkel te vinden.Waarom zijn zulke initiatieven nodig? Voor heel wat grote kmo's bracht een webshop al een klein deel van hun omzet. Zij hadden al geïnvesteerd in de digitalisering. Voor heel wat kleine zelfstandigen was dat nauwelijks het geval. Zij bedenken nu een creatieve ad-hocoplossing om te kunnen verkopen, vaak via e-mail en sociale platformen als Facebook. In de horeca lopen een paar initiatieven om via cadeaubonnen gesloten restaurants en cafés te helpen. DinnerGift is daar een voorbeeld van.De initiatiefnemers van koopinjebuurt.be roepen handelaars op zich te registreren via een van de partners van het nieuwe platform. Zoals Karl Gilis van AGConsult, dat advies geeft over digitale klantgerichtheid, aangeeft in dit artikel over marketing in tijden van corona, wordt de oproep om solidair te zijn met lokale handelaars breed gedragen. Toch merkt Gilis op dat ondernemers zich na deze crisis de vraag dienen te stellen waarom zoveel landgenoten vlotjes online gaan winkelen bij webshops als bol.com, Coolblue of Amazon. Wanneer de golf van solidariteit is weggeëbd, zullen klanten zich weer vooral laten leiden door gebruiksgemak en service.