Ook socialistische bond verwerpt nieuwe loonbeleid bij Belfius

De BBTK-leden verwierpen de ontwerptekst met 95 procent van de stemmen. De socialistische bediendebond verwijt de directie dat het nieuwe loonbeleid eigenlijk een besparingsplan is. 'De directie wil komaf maken met de huidige verloningsstelsels en streeft naar een nieuw 'Reward Model' waarin geen plaats meer is voor de huisbarema's en waarbij de binnen Belfius verworven anciënniteit en ervaring aan waarde zullen verliezen', klinkt het.

Nog volgens de BBTK worden in het nieuwe plan de huidige werknemers het meest benadeeld, zou een kwart van het budget voor loonsverhogingen naar goeddunken worden toegekend, 'dus zonder enig objectief criterium', en zouden de lonen per functie gekoppeld worden aan een 'benchmark', waarvan de criteria niet duidelijk zijn.

De christelijke LBC-NVK schaarde zich in december wel achter het nieuwe loonbeleid. 'De ondertekening van één enkele vakbond zou kunnen volstaan om het akkoord goed te keuren', erkent BBTK. Maar 'zo'n scenario zou voor ons onaanvaardbaar zijn, wetende dat de overgrote meerderheid van vakbonden en werknemers de ontwerptekst massaal afkeurt. Hun stem moet gehoord worden', luidt het.

Net als BBTK is ook de liberale ACLVB niet te vinden voor de plannen. 'Als de directie verdergaat met één vakbond, dan is dat haar verantwoordelijkheid. Dit is toch een teken dat een belangrijk deel van het personeel er niet achter staat', klinkt het dinsdag bij bond. Het standpunt van ACLVB is sinds vorige maand niet meer gewijzigd en intussen waren er ook geen onderhandelingen meer.