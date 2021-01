De ondernemingsrechtbank van Mechelen heeft maandagmiddag Piocheur, het moederbedrijf van Mega World, failliet verklaard. Dat laat bewindvoerder Thierry Lammar weten. Veertien mensen verliezen hun baan.

Na Mega World valt nu ook het doek over moederbedrijf Piocheur. Dat bedrijf bestond uit de vennootschappen Mega World, Piocheur Lux en SWOT en was voornamelijk tussenpersoon bij de verhuur van winkelpanden. Veertien mensen die de administratie voor de drie vennootschappen deden, verliezen hun job.

De vraag tot faillissementsverklaring kwam er vanuit de bewindvoerders, die ook het faillissement van Mega World hebben begeleid en nu als curatoren aangesteld zijn. Maandagvoormiddag werd er gepleit, het vonnis volgde later op de dag.

De raadsmannen van Piocheur voerden geen betwisting en gedroegen zich maandagochtend naar de wijsheid van de rechtbank.

De curatoren gaan maandagmiddag nog ter plaatse op de hoofdzetel in Lier om de zaakvoerders in kennis te stellen van het faillissement.

De socialistische bediendebond BBTK kondigde maandag aan op 26 januari actie te zullen voeren voor het Waals parlement, om de aandacht te vestigen op de situatie en het lot van de werknemers van Mega World. 'De 672 banen die verloren gingen bij FedEx in Luik hebben evenveel waarde als de 650 banen die verloren gingen bij Mega World', aldus de vakbond.

