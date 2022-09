Luminus stopt met het aanbieden van vaste energiecontracten. Voortaan biedt niemand nog een vast contract aan voor een gewone klant.

Luminus-woordvoerder Nico De Bie bevestigt informatie van L'Echo. 'Vanaf 1 oktober bieden we geen nieuwe vaste contracten meer aan. Bestaande vaste contracten worden natuurlijk nog gerespecteerd.'

Luminus verwijst voor de beslissing naar de enorme volatiliteit op de markt.

Daarmee stopt de laatste leverancier met het aanbieden van vaste contracten voor elektriciteit en aardgas.

De burgercoöperatieve Ecopower stapt in november af van volledig vaste prijzen. Dan rest enkel nog TotalEnergies als aanbieder van een vast contract, zo blijkt uit de V-test van de Vlaamse energieregulator Vreg. Maar dat is enkel voor klanten met een elektrische wagen.

