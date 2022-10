Kernreactor Doel 2 is stilgevallen. Dat bevestigt uitbater Engie Electrabel. Ook Tihange 3 ligt sinds begin deze week uit.

Er vond donderdag omstreeks 09.45 uur een automatische stop plaats van reactor Doel 2. Dat blijkt het gevolg van een kortsluiting in het besturingssysteem van een controlestaaf, klinkt het. 'Het gaat om een puur operationeel probleem. Er is geen gevaar voor de veiligheid', aldus een woordvoerster. Doel 2 heeft een vermogen van 445 megawatt.

Maandag viel ook al Tihange 3 onverwacht stil. Dat maakt dat vier van de zes centrales draaien. De zevende centrale - Doel 3 - werd eind september definitief van het net gekoppeld en is dus niet meer beschikbaar. Momenteel is nog 3,5 van de 5 gigawatt aan nucleaire capaciteit beschikbaar, nu Doel 2 en Tihange 3 zijn stilgevallen.

Op de elektriciteitsmarkt zorgt het uitvallen van Doel 2 blijkbaar voor weinig hinder. Er is heel wat vermogen aan stroom uit zonnepanelen beschikbaar, klinkt het bij traders.

Er vond donderdag omstreeks 09.45 uur een automatische stop plaats van reactor Doel 2. Dat blijkt het gevolg van een kortsluiting in het besturingssysteem van een controlestaaf, klinkt het. 'Het gaat om een puur operationeel probleem. Er is geen gevaar voor de veiligheid', aldus een woordvoerster. Doel 2 heeft een vermogen van 445 megawatt. Maandag viel ook al Tihange 3 onverwacht stil. Dat maakt dat vier van de zes centrales draaien. De zevende centrale - Doel 3 - werd eind september definitief van het net gekoppeld en is dus niet meer beschikbaar. Momenteel is nog 3,5 van de 5 gigawatt aan nucleaire capaciteit beschikbaar, nu Doel 2 en Tihange 3 zijn stilgevallen. Op de elektriciteitsmarkt zorgt het uitvallen van Doel 2 blijkbaar voor weinig hinder. Er is heel wat vermogen aan stroom uit zonnepanelen beschikbaar, klinkt het bij traders.