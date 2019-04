Terwijl China nog niet zo lang geleden een hoofdrol opeiste als slechte imitator, heeft het zich ontpopt tot briljante innovator. Dat zegt Pedro Mattthynseens, CEO bij Vanbreda Risk & Benefits.

In 2005 lachte de hele wereld zich nog te pletter met alle Chinezen. De terreinwagen Landwind, een goedkope Chinese imitatie van de verouderde SUV Opel Frontera, scoorde geen enkele ster op de Duitse ADAC-crashtest. Het stuurwiel duwde het hoofd van de dummy tot tegen het dak van de auto, tot hilariteit van de Duitse ingenieurs. Made in China was toen bepaald geen keurmerk.

Veertien jaar later siddert en beeft de wereld voor de technologische superioriteit van China. Westerse banken en verzekeraars gaan op pelgrimstocht naar China om er de nieuwste staaltjes van fintech en insurtech te bewonderen. Terwijl Silicon Valley maar wat graag uitpakt met z'n knappe start-ups, beschikt China over reusachtige volwassen bedrijven die bulken van de innovatie.

Ook in Europa wordt de Chinese superioriteit almaar duidelijker. De galeries Lafayette en Printemps in Parijs en Harrods in Londen hebben sinds vorig jaar afdelingen waar enkel Chinezen kunnen shoppen en westerlingen niets meer te zoeken hebben. Mandarijn is er de voertaal en je betaalt er enkel met de Chinese mobiele betaalapps WeChat en Alipay.

Toen een verkoper van het luxemerk Balenciaga vorig jaar in Parijs een Chinese klant beledigde, filmde die het incident. Hij postte het op het Chinese sociale mediaplatform Weibo met de hashtag #BoycottBalenciaga, waarna het 29 miljoen keer werd bekeken. Balenciaga heeft zich vervolgens niet in alle talen, maar enkel in het Mandarijn op hetzelfde platform diep verontschuldigd.

In de verzekeringsindustrie is China ook aan een ongeziene opmars bezig. Chinese verzekeraars behoren wereldwijd tot de bedrijven met de hoogste beurswaarderingen. Ping An is vandaag 180 miljard euro waard. De 1,3 miljard inwoners in China, de sterke digitale connectiviteit van een groot deel van de bevolking en een communistisch verleden waarin privacy een onbekend begrip was, zijn een natte droom voor innovatieve insurtech-businessmodellen.

Ping An is het schoolvoorbeeld van een bedrijf dat een succesvolle platformstrategie ontplooit. Het heeft een technologiedochter, Ping An Technologies, die 22.000 medewerkers telt. Die medewerkers doen onder andere baanbrekend onderzoek naar beeldvorming voor medische diagnose, de interpretatie van gelaatsuitdrukkingen tijdens online-interviews en de herkenning van gezichten en stemgeluid van individuen. Al die technologieën zijn cruciaal om hun platformen te laten functioneren met zo weinig mogelijk menselijke tussenkomst en met zo weinig mogelijk inspanningen van de gebruikers.

De grootste succesvolle technologiespin-off van Ping An Technologies is Lufax, een platform voor het online verstrekken van peer-to-peerleningen dat 16,3 miljard euro waard is. Ping An Good Doctor is dan weer een portaal voor gezondheidszorg dat onder andere dankzij artificiële intelligentie helpt betere diagnoses te stellen. Het heeft 30 miljoen gebruikers. En Ping An Healthcare and Technology is een app om ziekenhuisopnames te boeken die wordt gebruikt door 800 miljoen Chinezen in 70 procent van alle steden.

De gebruikers van de digitale platformen van Ping An worden ook benaderd om aan crossselling van voor hen relevante verzekeringen te doen. De sterkte van de Ping An-strategie is dat van alle nieuwe klanten er al 40 procent via de mobiele apps komt. Geen enkele andere verzekeraar of bank in de wereld heeft 166 miljoen klanten zoals Ping An.

Terwijl China nog niet zo lang geleden een hoofdrol opeiste als slechte imitator, heeft het zich ontpopt tot briljante innovator. Ping An Technologies en Huawei - als leverancier van bliksemsnelle clouddiensten - slaan de handen in elkaar om verzekerings- en financiële diensten op een razendsnelle en innovatieve manier te digitaliseren. En of dat succesvol is. Er is nog slechts één verzekeraar in de wereld groter dan Ping An: het Amerikaanse Berkshire Hathaway van Warren Buffett.

Heel wat Europese bedrijven en overheden maken zich weinig zorgen over de plannen van Huawei. Toch hebben we enigszins begrip voor de America First-ideoloog Donald Trump, die aan de telecomgigant zegt: "Met alle Chinezen, maar niet met den deze."