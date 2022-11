De Britse minister van Economie, Grant Shapps, maakt de Chinese overname van een microchipfabriek ongedaan. Dat doet hij op grond van nationale veiligheid.

Het gaat om Newport Wafer Fab in Wales, de grootste chipfabriek in het Verenigd Koninkrijk. Die kwam vorig jaar in juli volledig in handen van de Nederlandse chipbakker Nexperia, die voor zowat 63 miljoen pond een belang van 86 procent had bijgekocht. Nexperia is zelf een onderdeel van het Chinese Wingtech Technology, dat banden heeft met de Chinese Communistische Partij.

Nexperia moet nu het belang dat het vorig jaar verkreeg, weer van de hand doen. 'Volgend op een gedetailleerde beoordeling, heeft de minister van Economie beslist om een definitieve instructie uit te vaardigen die Nexperia verplicht om minstens 86 procent van Newport Wafer Fab te verkopen', zei een Britse regeringswoordvoerder.

De ingreep is nodig om 'mogelijke risico's voor de nationale veiligheid te voorkomen'. De Britse regering vreest niet alleen dat technologie en knowhow in Chinese handen zouden vallen, maar onder andere ook dat de Welshe site in de toekomst mogelijk niet betrokken kan worden bij projecten voor de nationale veiligheid.

Nexperia liet in een reactie weten dat het 'gechoqueerd' is door de beslissing en dat het beroep zal aantekenen. Het zegt ook dat het verscheidene voorstellen had gedaan aan de regering, waar die niet op inging. Vorige week blokkeerde ook de Duitse regering twee Chinese investeringen in de halfgeleidersector.

