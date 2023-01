Als laatste van de vier grootbanken kondigt nu ook BNP Paribas Fortis een verhoging van de spaarrente aan, ook bij de dochterbanken Fintro en Hello Bank!.

De verhoging van de rente op de bestaande spaarboekjes blijft beperkter dan bij de andere grote spelers. De basisrente gaat van 0,01 procent naar 0,15 procent en de getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10 procent.

Samen geeft dat 0,25 procent. BNP Paribas Fortis lanceert ook een nieuwe spaarrekening, Spaarrekening Plus, met een rente van 1,25 procent: 0,50 procent basisrente en 0,75 getrouwheidspremie.

Met 1,25 procent totale rente springt BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, naar de top vijf in de ranglijst van spaarrekeningen in België. Er kan wel maximaal 100.000 euro op de rekening staan. De rekening kan in eerste instantie enkel in de kantoren geopend worden en pas in de loop van maart online.

De spaarrente gaat hoger vanaf 1 februari.

