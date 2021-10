Er is een ontwerpakkoord gesloten voor zowat 470.000 bedienden in 75.000 bedrijven. Dat meldt de socialistische bediendebond BBTK.

Het gaat om de werknemers die vallen onder het APCB (het aanvullend paritair comité voor bedienden). Een amalgaam van bedrijven valt onder het paritair comité, gaande van bedienden in bijvoorbeeld de call-centers of ict-bedrijven.

Het ontwerpakkoord voorziet in een opslag van 0,4 procent. Dat is wel bovenop de index. Eerste ramingen gaan uit van een indexering in januari van 2,3 procent. Een coronabonus is mogelijk in die bedrijven die ondanks de pandemie hun omzet konden verhogen.

