Na het rampjaar 2020 bleef de Belgische eventsector ook in 2021 rake klappen krijgen. Dat besluit het KdG-expertisecentrum Publieke Impact, dat de gevolgen van corona voor de sector monitort. Het omzetverlies was beperkter, maar het aandeel van organisaties die personeel moesten ontslaan, steeg van 45 naar 51 procent.

Het expertisecentrum Publieke Impact bevroeg 250 organisaties uit de evenementensector, zowel organisatoren als toeleveranciers. Uit de resultaten blijkt dat de coronacrisis ook in 2021 financiële wonden bleef slaan.

'In december 2020 gaven de eventprofessionals aan meer dan 75 procent omzet te verliezen ten opzichte 2019. Een jaar later, in december 2021, voorspelden de professionals nog steeds een omzetverlies van meer dan 50 procent tegenover 2019. Dat is zorgwekkend omdat er in 2021 toch meer events mochten doorgaan', benadrukt onderzoeker Joris Verhulst.

Die toegelaten events waren echter niet erg winstgevend, zegt Verhulst. 'Een derde van de organisaties geeft aan dat ze meer verlieslatende dan winstgevende events hebben georganiseerd. De verwachting van de professionals is dat 2022 amper putten zal kunnen vullen door de vele onzekerheden en maatregelen.'

Moeilijk gemotiveerd

De golf van ontslagen was in 2021 zelfs zwaarder dan in 2020: 51 procent van de organisaties moest in 2021 contracten beëindigen met werknemers en/of vaste freelancers, tegenover 45 procent in 2020. Bijna 1 op de 3 verwacht ook de komende maanden nog mensen te moeten ontslaan.

Ook de medewerkers zelf houden er vaker mee op. In 2021 vertrok er bij meer dan de helft van de organisaties personeel uit onzekerheid over de toekomst voor de sector. Dat is 16 procent meer dan in 2020. Driekwart van de organisaties geeft ook aan dat ze hun personeel en zichzelf maar moeilijk gemotiveerd kunnen houden.

Verlies draaien

Door een gebrek aan voldoende steunmaatregelen in combinatie met strenge coronamaatregelen zit de sector in een wurggreep, vinden de bedrijven. 'De organisaties kunnen niet op non-actief, maar meestal enkel met verlies draaien. Het is dus geen wonder dat bijna zes op de tien organisaties al vaak gedacht hebben om hun activiteiten te stoppen', zegt Verhulst.

Een overgrote meerderheid van de organisaties (87 procent) is ervan overtuigd coronaveilige events te kunnen organiseren, zeker na alle investeringen in bijvoorbeeld ventilatie. 63 procent zou, als het aan hen lag, enkel gevaccineerden toelaten op events zolang de coronacrisis woedt.

