Ontex wil 580 miljoen euro ophalen met de uitgifte van obligaties. Dat maakte de Belgische luierproducent maandagochtend bekend.

Het gaat om een private plaatsing bij investeerders van obligaties met een looptijd tot 2026. Ontex wil de opbrengst samen met nieuwe kredietlijnen gebruiken om schulden af te lossen 'en voor algemene bedrijfsdoeleinden'.

Vorige week raakte nog bekend dat Ontex tegen 2023 zowat 120 miljoen euro wil besparen. Een van de maatregelen is de verhuizing van twee productielijnen uit de fabriek in Eeklo naar Spanje en Tsjechië. Daarnaast zou het bedrijf onder meer nog zijn managementsstructuur willen vereenvoudigen en de productie in Mayen (Duitsland) naar Mexico verhuizen.

Het gaat om een private plaatsing bij investeerders van obligaties met een looptijd tot 2026. Ontex wil de opbrengst samen met nieuwe kredietlijnen gebruiken om schulden af te lossen 'en voor algemene bedrijfsdoeleinden'.Vorige week raakte nog bekend dat Ontex tegen 2023 zowat 120 miljoen euro wil besparen. Een van de maatregelen is de verhuizing van twee productielijnen uit de fabriek in Eeklo naar Spanje en Tsjechië. Daarnaast zou het bedrijf onder meer nog zijn managementsstructuur willen vereenvoudigen en de productie in Mayen (Duitsland) naar Mexico verhuizen.