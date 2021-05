De onlinemarktplaats Edebex trekt steeds meer grotere kmo's aan die hun facturen voor de vervaldag willen verkopen om sneller liquide middelen binnen te halen. Daarom gaat het platform nu ook actief op zoek naar bedrijven en investeerders die de facturen willen kopen.

Edebex is een onlineplatform waarop bedrijven hun facturen (van meer dan 5000 euro en met een vervaldatum binnen de 120 dagen) met een korting kunnen verkopen aan investeerders. Op die manier kunnen ze sneller hun liquiditeitsnood invullen. De investeerders zijn vaak bedrijven met een liquiditeitsoverschot die op zoek zijn naar rendement. Het systeem is gebaseerd op het factoringprincipe.Het coronajaar 2020 zette een rem op de groei van Edebex. "Door de lockdown was er minder economische activiteit en werden er minder facturen uitgeschreven", legt David Van der Looven, chief commercial en marketing officer van Edebex, uit. "Bovendien zorgden de vele steunmaatregelen van de overheid ervoor dat de kleinere kmo's (met een omzet tot 5 miljoen euro), die de kern van ons cliënteel vormen, niet in liquiditeitsproblemen kwamen. Daardoor was er minder behoefte aan het verkopen van hun facturen."Toch slaagde Edebex er vorig jaar in 10 procent groei te realiseren. De Brusselse onderneming, die in 2013 startte, heeft intussen facturen voor een gecumuleerd bedrag van 660 miljoen euro verkocht. Dat gebeurde in de vijf landen waar Edebex actief is: de Benelux, Frankrijk en Portugal. Frankrijk is naar verluidt goed voor drie kwart van de business.In de eerste maanden van dit jaar kwam de groei opnieuw in een hogere versnelling. In België verhandelde Edebex maandelijks 40 procent meer facturen dan een jaar eerder. "Dat is het gevolg van onze strategie om nieuwe diensten voor grotere kmo's (met een omzet van meer dan 5 miljoen euro) aan te bieden", zegt Van der Looven. "Daardoor slagen we erin een nieuw soort klanten en grotere dossiers aan te trekken."Qua productvernieuwing verwijst hij onder meer naar Edebex Supply Chain Finance (SCF), dat het debiteuren mogelijk maakt om hun facturen later dan de vervaldag te betalen terwijl de leveranciers onmiddellijk betaald worden.Edebex werpt zich op die manier steeds meer op als een concurrent van de klassieke factoringbedrijven, die vaak aan de banken gelieerd zijn, vindt Van der Looven: "De klassieke spelers waren tijdens de coronacrisis terughoudend omdat ze vooral naar de financiële toestand van de klant kijken. Wij houden enkel rekening met de kwaliteit van de debiteur en de factuur. Door onze technologie te vernieuwen, werkt Edebex nu ook goedkoper. De prijszetting onder de vorm van de kortingen op de factuur komt in de buurt van wat de traditionele factoringbedrijven bieden."Door grotere kmo's, die doorgaans hogere facturen hebben, aan te trekken, heeft Edebex nood aan nieuwe, grotere investeerders die de facturen willen opkopen. Van der Looven: "Edebex is een gesloten platform. We laten enkel kopers toe die wij valideren. Tot hiertoe was er een wachtrij omdat wij de kopers een voldoende regelmatig aanbod willen garanderen. Nu gaan we voor het eerst actief op zoek naar investeerders. Vermits we vooral bij de grotere kmo's groeien, zoeken we bij voorkeur bedrijven of fondsen die miljoenen ter beschikking hebben."Is facturen opkopen wel een goed idee op een moment dat het aantal onbetaalde en achterstallige facturen fors toeneemt? "Dat is bij ons niet geval", antwoordt Van der Looven. "Wij screenen de debiteuren zorgvuldig. Onze claimratio's zijn uiterst laag. Op basis van het verleden kunnen investeerders gemiddeld 5 à 6 procent rendement realiseren. Met een gemiddelde doorlooptijd van 50 dagen is het een zeer liquide investering. En bovendien biedt onze partner Euler Hermes een kapitaalgarantie van 90 procent."Om de groei in goede banen te leiden, wil Edebex tegen eind dit jaar vijf tot tien nieuwe medewerkers aanwerven. Momenteel schommelt het personeelsbestand tussen 35 en 40. Een kapitaalinjectie is voorlopig niet aan de orde omdat het bedrijf operationeel winstgevend is. Maar als de scale-up zijn activiteiten wil uitbreiden naar meer landen, zal dat scenario wel op tafel komen, verwacht Van der Looven: "Dat is wellicht iets voor 2022."