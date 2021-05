In het Verenigd Koninkrijk is een onderzoek geopend naar GFG Alliance, het bedrijf van de Britse zakenman Sanjeev Gupta, wegens vermoedelijke fraude en het witwassen van geld. Ook de banden met de failliete financieringsmaatschappij Greensill worden onderzocht, maakten Britse autoriteiten vrijdag bekend.

De Serious Fraud Office (SFO), het equivalent van de financiële sectie van het parket, 'onderzoekt vermoedens van fraude, frauduleuze handel en het witwassen van geld', klinkt het in een persbericht. Verdere details over het onderzoek worden niet gegeven.

Greensill, een belangrijke geldschieter van het bedrijf van Gupta, werd twee maanden geleden failliet verklaard. Daardoor maakten velen zich zorgen dat GFG Alliance zelf in de problemen zou komen, omdat het afhankelijk was van de financieringsmaatschappij en het nog miljarden verschuldigd was. Het metaalimperium van Gupta is dan ook wanhopig op zoek naar nieuwe fondsen, in het bijzonder om fabriekssluitingen bij dochteronderneming Liberty Steel te voorkomen.

Een bron dichtbij het bedrijf liet vorige week verstaan dat het bedrijf op het punt stond een lening van 200 miljoen pond af te sluiten met investeringsmaatschappij White Oak. Die financiële injectie zou het bedrijf van de ondergang moeten redden.

België

GFG Alliance heeft 35.000 mensen in dienst bij bedrijven die zich uitstrekken van Wales tot Australië. Twee dochterondernemingen zijn ook actief in ons land: Alvance heeft een fabriek in Duffel, Liberty Steel heeft er twee in Tilleur en Flémalle. De Luikse staalfabrieken moesten in april al aankloppen bij de rechtbank van koophandel om bemiddeling te vragen. De Duffelse fabriek zit vooralsnog niet in de problemen.

De Serious Fraud Office (SFO), het equivalent van de financiële sectie van het parket, 'onderzoekt vermoedens van fraude, frauduleuze handel en het witwassen van geld', klinkt het in een persbericht. Verdere details over het onderzoek worden niet gegeven. Greensill, een belangrijke geldschieter van het bedrijf van Gupta, werd twee maanden geleden failliet verklaard. Daardoor maakten velen zich zorgen dat GFG Alliance zelf in de problemen zou komen, omdat het afhankelijk was van de financieringsmaatschappij en het nog miljarden verschuldigd was. Het metaalimperium van Gupta is dan ook wanhopig op zoek naar nieuwe fondsen, in het bijzonder om fabriekssluitingen bij dochteronderneming Liberty Steel te voorkomen. Een bron dichtbij het bedrijf liet vorige week verstaan dat het bedrijf op het punt stond een lening van 200 miljoen pond af te sluiten met investeringsmaatschappij White Oak. Die financiële injectie zou het bedrijf van de ondergang moeten redden. GFG Alliance heeft 35.000 mensen in dienst bij bedrijven die zich uitstrekken van Wales tot Australië. Twee dochterondernemingen zijn ook actief in ons land: Alvance heeft een fabriek in Duffel, Liberty Steel heeft er twee in Tilleur en Flémalle. De Luikse staalfabrieken moesten in april al aankloppen bij de rechtbank van koophandel om bemiddeling te vragen. De Duffelse fabriek zit vooralsnog niet in de problemen.