De economische bedrijvigheid in de eurozone is in de privésector sterk toegenomen in februari door de versoepeling van de coronamaatregelen en de prijsstijgingen voor de consumenten. Dat blijkt uit de zogenaamde "inkoopmanagersindex" van het Britse onderzoeksbureau Markit.

De PMI-index ging van 52,3 naar 55,8 punten in februari, het hoogste niveau in vijf maanden. In januari was de bedrijvigheid nog gezakt tot het laagste niveau in elf maanden tijd. Als de index hoger ligt dan 50 neemt de economische activiteit toe.

'De versoepeling van de coronamaatregelen heeft zich vertaald in een sterkere toename van de wereldwijde bedrijvigheid na twee maanden van trage groei door de opkomst van de omikronvariant en de herinvoering van beperkende maatregelen', aldus de analisten van Markit. De reis- en toerismesector kende 'een opvallend sterke stijging van de activiteit' en ook de verwerkende industrie zag haar productie stijgen door het herstel van de vraag en de afname van de leveringsproblemen, klinkt het.

Die problemen hebben wel nog steeds een impact op de prijzen voor consumenten, die sterk blijven stijgen door de indexering van de lonen en de hoge energieprijzen.

Frankrijk zag zijn activiteit het sterkste stijgen, met de grootste stijging sinds juni 2021. In Duitsland gaat het om de sterkste stijging sinds augustus.

