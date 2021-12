Het ondernemersvertrouwen van zelfstandigen en kmo's in Vlaanderen heeft in het vierde kwartaal een stevige duik genomen. De pessimisten hebben weer de overhand genomen, zo blijkt maandag uit de kmo-barometer van ondernemersorganisatie Unizo.

De Vlaamse kmo's leken in het tweede en het derde kwartaal de coronacrisis achter zich gelaten te hebben, maar in het vierde kwartaal duikt het vertrouwen weer omlaag. Het gaat van +9,9 naar -6,9. Met andere woorden: 'er zijn momenteel 7 procentpunt minder positief dan negatief gestemde ondernemers, terwijl het er vorig kwartaal nog 10 procentpunt méér waren', aldus Unizo.

Volgens Unizo-topman Danny Van Assche zijn de oorzaken van de terugval niet ver te zoeken: bezorgdheid over de omikronvariant van het coronavirus en mogelijke extra beperkende maatregelen, tekorten aan personeel en materiaal, de hoge inflatie die leidt tot sterker dan verwacht stijgende loonkosten, enzovoort.

Hij waarschuwt dan ook het volgens hem soms te rooskleurige beeld dat van de economische toestand wordt geschetst. 'Het beeld dat de capaciteit van de economie om zich aan te passen aan het coronavirus is toegenomen, kan misschien kloppen wanneer je abstractie maakt van het onderscheid tussen grote en kleinere bedrijven en tussen sectoren onderling', zegt hij. 'Maar die analyse doet onrecht aan de situatie en het gemoed van telkens dezelfde typische kmo-sectoren die elke keer opnieuw midscheeps door de coronamaatregelen worden getroffen.'

Dat het Overlegcomité woensdag nieuwe beperkingen zou opleggen, is voor Van Assche uit den boze. 'Het maximaal handhaven van de geldende regels, in combinatie met een full speed boostercampagne - om de zwaarst getroffen sectoren zo snel mogelijk te kunnen bevrijden - is wat ons betreft the way to go.'

