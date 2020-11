Het vertrouwen bij de Belgische ondernemers is bij de tweede lockdown in de strijd tegen het coronavirus in november weer afgezwakt. Dat blijkt uit de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank. De voorbije zes maanden was het ondernemersvertrouwen onafgebroken gestegen.

De graadmeter landde deze maand op -12,1; 3,6 punten minder dan in oktober. Vooral in de handel - die opnieuw geconfronteerd is met een verplichte sluiting - verzwakte het vertrouwen, van -14,5 tot -30,4. 'De vraagvooruitzichten zijn ingestort, wat leidde tot een verwachte daling van de bestellingen bij de leveranciers. De werkgelegenheidsvooruitzichten dalen eveneens, zij het in mindere mate', zegt de Nationale Bank.

Ook in de dienstverlening aan bedrijven (van -8,7 naar -24,0) en de bouwnijverheid (van -4,3 naar -12,1) liepen alle componenten van de indicator terug.

De verwerkende nijverheid kende daarentegen wel een bescheiden verbetering van het vertrouwen, van -9 in oktober naar -8 in november. Die evolutie is volgens de Nationale Bank te danken aan 'een iets positievere beoordeling van de totale orderpositie en licht opwaarts gerichte werkgelegenheidsvooruitzichten'.

