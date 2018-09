Ondernemersvertrouwen herstelt verder in september

In juli was het ondernemersvertrouwen nog op het laagste peil van dit jaar beland, waarna het in augustus licht herstelde, blijkt uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België (NBB).

De NBB-barometer die het ondernemersvertrouwen peilt, klokte in september af op 1,2, tegenover -0,3 in augustus en -1,3 in juli.

De verbetering was in september het meest uitgesproken in de diensten aan ondernemingen (van 6,0 tot 12,5) en gematigder in de bouw (van 1,2 tot 3,6) en de verwerkende nijverheid (van -1,6 tot -1,1).

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend aangeeft, loopt verder licht terug.