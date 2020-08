Het vertrouwen van de Belgische ondernemers heeft zich in augustus verder - maar langzaam - hersteld van de coronaschok, blijkt uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van de Nationale Bank (NBB).

De NBB-indicator, die het ondernemersvertrouwen in ons land peilt, klokt in augustus af op -12, een toename met 1,9 punten in vergelijking met juli (13,9). In juli was er met een toename met 9 punten (van -22,9 tot -13,9) nog sprake van een aanzienlijk herstel.

De grootste impact van de coronacrisis was merkbaar in april (-36,1) en mei (-34,9). Ter vergelijking: in januari, toen er er nog geen sprake was van coronagevolgen in ons land, noteerde de conjunctuurbarometer op -2.

Het ondernemersklimaat in augsustus verbeterde in de verwerkende nijverheid (van -17,7 tot -14). De ondernemers verwachten er dat de werkgelegenheid de komende drie maanden verder zal aantrekken. In de dienstverlening aan bedrijven stijgt de indicator (van -8,1 tot -5,8) 'dankzij optimistischer vooruitzichten voor de eigen bedrijfsactiviteit en de algemene marktvraag'.

In de bouwsector (van -1,5 tot -5,4) daalde de indicator door een inkrimping van het orderbestand en een aanzienlijk verminderde benutting van het materieel. Wel verwachten de bedrijfsleiders dat de vraag in de komende drie maanden zal toenemen.

In de handel was er nog een opflakkering in juli, maar daalde de indicator in augustus (van -17,9 tot -23,4). Alle componenten zijn er verslechterd, vooral die over de werkgelegenheidsvooruitzichten en de prognoses voor de bestellingen bij de leveranciers, aldus de NBB.

Uit een recente enquête van de Economic Risk Management Group (ERMG) blijkt dat de ondernemingen in ons land verwachten dat hun omzet volgend jaar 10 procent onder het normale peil van voor de coronacrisis zal blijven.

