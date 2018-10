Ondernemersvertrouwen fors gedaald in oktober

In augustus en september was het ondernemersvertrouwen nog hersteld. De barometer van het ondernemersvertrouwen gaf in oktober -1,1 aan, tegenover 1,2 in september, -0,3 in augustus en -1,3 in juli.

Het ondernemersklimaat verslechterde in oktober aanzienlijk in de dienstverlening aan bedrijven. De indicator liep ook terug in de verwerkende nijverheid. De conjunctuur in de bouwnijverheid en, gematigd, in de handel.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende trend van de conjunctuur weergeeft, is licht neerwaarts gericht, zoals al verscheidene maanden het geval is.