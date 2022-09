Het ondernemersvertrouwen is in september opnieuw fors gedaald. Het vertrouwen valt nu al voor de vijfde maand op rij terug. Het vertrouwensverlies is bijzonder scherp in de handel, maar de verslechtering van het ondernemingsklimaat doet zich voor in alle bevraagde activiteitssectoren. Dat blijkt maandag uit de resultaten van de maandelijkse enquête van de Nationale Bank van België (NBB).

De indicator van het ondernemersvertrouwen komt in september uit op -11,8, tegenover -5,8 in augustus en -2,8 in juli. De algemene afgevlakte synthetische curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft dalen.

Het vertrouwensverlies is bijzonder scherp in de handel. Daar zijn de vraagvooruitzichten gekelderd (van -11,9 tot -24,1) nadat ze in augustus waren hersteld, en verwachten de handelaars opnieuw minder bestellingen te plaatsen bij de leveranciers.

De vraagvooruitzichten zijn ook aanzienlijk verslechterd in de verwerkende industrie (van -7,2 tot -13,9). Het ondernemingsklimaat in de dienstensector (van 2,1 tot -4,5) heeft te lijden onder de veel ongunstiger prognoses voor zowel de eigen activiteit van de bedrijven als de algemene marktvraag.

De indicator voor de bouwsector bleef in grote lijnen stabiel met vraagvooruitzichten die zelfs verbeterden (van -5,6 tot -6,0). Niettemin gaven bedrijfsleiders een ongunstiger oordeel over het huidige niveau van hun orderpositie. Daarvan schatten ze de recente ontwikkeling negatiever in.

Vorige week bleek al dat ook de consument steeds somberder gestemd raakt door de stijgende energieprijzen, de hoge inflatie en de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne. De Belgische consumenten zijn pessimistischer dan ooit over de eigen financiële situatie en de economische situatie in België. Het consumentenvertrouwen bevindt zich op het laagste niveau sinds 1985

