Concertorganisator Live Nation heeft in het tweede kwartaal een forse klap gekregen nu er door de coronapandemie nauwelijks concerten en festivals zijn. De omzet kelderde met 98 procent, het verlies bedraagt omgerekend meer dan 500 miljoen euro.

Live Nation hoopt dat grootschalige evenementen volgende zomer opnieuw kunnen, en dat er in de aanloop naar die periode alweer kaartjes verkocht zullen worden. In de afgelopen periode verkocht Live Nation trouwens ook al 19 miljoen kaartjes voor concerten en festivals die volgend jaar zouden moeten plaatsvinden.

Intussen snijdt de concertorganisator stevig in de kosten. Investeringen worden uitgesteld. Die ingrepen leveren het bedrijf dit jaar 2,2 miljard dollar op. Bovendien moet Live Nation maar een klein deel van de al verkochte kaartjes voor verplaatste concerten terugbetalen, omdat meer dan 85 procent van de mensen ervoor kiest het gekochte ticket gewoon te houden voor de nieuwe datum.

Momenteel organiseert Live Nation virtuele concerten en festivals, en fysieke concerten - met voldoende afstand tussen bezoekers - in landen waar het kan. Het bedrijf heeft momenteel 2,7 miljard dollar in contanten en kredietmogelijkheden beschikbaar en denkt de periode tot de terugkeer van grote evenementen daarmee te kunnen overbruggen, klinkt het

