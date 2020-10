De Vlaamse land- en tuinbouwers zullen dit jaar een omzet boeken van naar verwachting 5,76 miljard euro. Dat is 0,6 procent meer dan in 2019, zegt de Boerenbond. Het coronavirus had zware gevolgen voor onder meer de aardappelsector en de sierteelt, maar de fruitteelt en de eierensector boerden dan weer goed.

Net als op vele andere sectoren, heeft COVID-19 ook een grote impact op de land- en tuinbouwsector. De omzet in de markt van de frietaardappelen bijvoorbeeld, zal vermoedelijk 30 procent lager liggen dan in 2019. De vraag naar en de prijs van frietaardappelen kelderden door de tijdelijke sluiting van de horeca en de vele afgelaste evenementen, en er is amper sprake van herstel. Diezelfde coronamaatregelen deden ook de verkoop van bier en frisdranken terugvallen, en dat liet zich voelen in de prijs en afzet van hop en suiker.

De coronamaatregelen tijdens het voorjaar wogen ook op de sierteelt, wat leidt tot een omzetdaling van 7,3 procent dit jaar. De sector werd getroffen door de sluiting van bloemenwinkels en tuincentra, net toen de traditionele verkooppiek eraan kwam. "Hoewel de markt zich snel herstelde na de versoepelingen, kan de verloren verkoop van snijbloemen, groene en bloeiende planten en typische paasbollen en -knollen niet meer ingehaald worden", aldus Boerenbond.

Profiteren van coronacrisis

Andere markten konden net profiteren van de coronacrisis. Door de lockdown en ook het mooie weer aten de mensen meer aardbeien. De prijzen lagen 40 procent hoger dan een jaar eerder. Los van corona stegen de prijzen van appelen en peren aanzienlijk, waardoor de omzet van de hele fruitsector dit jaar wellicht een derde hoger zal liggen dan in 2019.

In de groentesector is er sprake van +0,9 procent. In de dierlijke sector vallen vooral de eieren op. Ook die werden vaker thuis gegeten tijdens de coronacrisis. Daardoor nam de vraag toe en stegen de prijzen. De omzet steeg met 16,8 procent, nadat hij vorig jaar fors was teruggevallen door de impact van vogelgriep. Vooral dankzij de eieren kan de volledige dierlijke sector een omzetstijging van 0,9 procent boeken.

Kosten lager

Boerenbond schat voorts dat de kosten van de hele Vlaamse land- en tuinbouwsector dit jaar 0,5 procent lager liggen dan in 2019. Dat komt vooral omdat de energieprijzen daalden.

Globaal genomen zou de rendabiliteit van de sector dus verbeteren, maar Boerenbond wijst op grote verschillen tussen sectoren, en ook tussen boerderijen onderling. Vooral in de sectoren akkerbouw, varkenshouders, melkvee en serregroenten lag de rendabiliteit dit jaar onder het gemiddelde van de vijf jaren voordien.

"Hoewel corona ook de land- en tuinbouwsector hard trof, hebben de veerkracht en het ondernemerschap van de sector de continuïteit van productie en de globale omzet kunnen verzekeren", vat Boerenbond samen. "Het is belangrijk dat die veerkracht verder versterkt wordt in de relance en het toekomstig beleid.'

