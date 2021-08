Mediagroep Roularta heeft de coronacrisis grotendeels achter zich gelaten. In de eerste helft van 2021 klom de omzet weer naar het niveau van 2019 en er werd ook meer winst geboekt.

De beursgenoteerde mediagroep werd vooral in de eerste helft van 2020 door de coronacrisis getroffen. Ze schatte de impact toen op meer dan 20 miljoen euro omzet en dook netto in het rood.

Een jaar later is Roularta Media Group uit het dal geklommen. De omzet herstelde met 17,5 procent tot 141,7 miljoen euro, of 'ongeveer in lijn met de eerste jaarhelft van 2019'. Het nettoverlies van de eerste zes maanden van 2020 werd omgebogen in een nettowinst van 8,1 miljoen euro.

De omzet uit abonnementen en losse verkoop (Knack, Sport/Voetbalmagazine, Flair, Libelle ...) steeg voordal dankzij overnames met 12,4 procent. Zonder de overnames was er een toename met 1,1 procent.

Ook van de reclamezijde is er goed nieuws te melden: de reclameomzet, die vorig jaar met ruim 35 procent gedaald was, herstelde met 29 procent. Onder meer publiciteit in de gratis bladen (zoals bijvoorbeeld Streekkrant) bleef wel nog achter.

Voorts is er een bijzondere waardevermindering van 7,6 miljoen geboekt 'op enkele merken van de groep die de voortdurende impact van corona ondergaan.' Het gaat meer bepaald om de merken Sterck, Flair en Le Vif/L'Express.

