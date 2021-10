Proximus heeft in het derde kwartaal van 2021 een onderliggende omzet op de thuismarkten geboekt van 1.085 miljoen euro. Dat is 0,8 procent minder dan het jaar voordien. De ebitda ging 3,2 procent lager dan het jaar voordien. De nettowinst bedroeg 116 miljoen euro, dat is 27,4 procent lager dan het derde kwartaal van 2020.

'Met de resultaten van het derde kwartaal zijn we goed op weg om onze jaarambities waar te maken', zegt CEO Guillaume Boutin van de Proximus Groep. 'De organische groepsebitda zal naar verwachting tussen het midden en de bovengrens van onze guidance zal liggen.'

De omzetbijdrage van Mobile Vikings buiten beschouwing gelaten, daalde de organische omzet op de thuismarkten met 2,1 procent. 'Dit omvatte een lagere omzet uit telecomdiensten voor het Consumer-segment, tegenover een hoge vergelijkbare basis als gevolg van het piekende spraakverkeer in 2020', zo klinkt het.

Chiptekort

Net als vele andere bedrijven, ondervond Proximus ook gevolgen van het tekort aan chips: 'Binnen de Enterprise-businessunit ondervond de omzet uit ICT-hardware, met een lage marge, de impact van het wereldwijde tekort aan chips, terwijl de transformatie van deze businessunit voor een stijgende omzet uit ICT-diensten bleef zorgen', zo luidt het.

De ebitda van Proximus op de thuismarkten bedroeg 424 miljoen euro in het derde kwartaal van 2021. Dat is 3,2 procent lager dan het jaar voordien. Op organische basis daalde de ebitda op de thuismarkten met 4,0 procent, vooral als gevolg van een lagere organische directe marge op de thuismarkten, in lijn met de omzetdaling. 'Door een strikte kostenbeheersing bleef de organische stijging van de kosten op de thuismarkten beperkt tot 0,4 procent.'

Wat de mobiele activiteiten betreft, werden 58.000 extra mobiele postpaidkaarten aan de man gebracht, en groeiden de voornaamste vaste telecomdiensten, met 5.000 extra internet- en 5.000 extra tv-abonnementen. In het Consumer-segment groeide het aantal klanten tot 1.174.000, dat is 6,1 procent meer dan 12 maanden geleden.

Fiber

Voorts tekenden nog eens 14.000 Consumer-klanten in op een fiberaanbieding, wat het totaal op 104.000 bracht. 'Ons fiberprogramma vordert zeer goed', zegt Boutin daarover, '65.000 bijkomende nieuwe woningen en bedrijven werden aangesloten op fiber. Dit brengt ons op een totaal van 686.000, goed voor een dekkingsgraad van meer dan 11 procent van België. In overeenstemming met ons ambitieuze plan trekken we onze capaciteit verder op om, éénmaal op kruissnelheid, elk jaar tien procent van het land van fiberdekking te voorzien.'

Boutin liet weten dat Proximus zich aangesloten heeft bij de European Green Digital Coalition, 'met de bedoeling tegen 2040 koolfstofneutraal te worden, 10 jaar eerder dan vooropgesteld door het akkoord van Parijs.'

De CEO kondigde ook nog aan dat de Raad van Bestuur de uitkering van een interim-dividend van 0,50 euro per aandeel heeft goedgekeurd, uit te betalen in december 2021.

